Successo per la ventiduesima edizione dell’evento “La Repubblica del Gusto” nel Golfo dell’Isola

Noli. Grande successo per la ventiduesima edizione dell’evento La Repubblica del Gusto, quest’anno inserita nel registro degli Eventi Autentici Liguri, che da 4 al 6 settembre ha animato il borgo di Noli e il Golfo dell’Isola.

La manifestazione del Comune di Noli, coorganizzata dalla Pro Loco di Noli Aps, si conferma uno degli eventi principali nella promozione del turismo esperienziale e della cultura marinara ligure.

“La Repubblica del gusto 2026 – commenta il sindaco di Noli, Ambrogio Repetto – è stata il coronamento di una stagione molto positiva per il nostro Comune. Sono stati molto positivi anche questi tre giorni che hanno visto una grande partecipazione di pubblico, di nostri affezionati turisti e hanno visto la presenza anche dei nostri Comuni gemellati. Un successo al di là delle aspettative. Ringrazio la Pro Loco che in prima persona ha messo a disposizione risorse umane e idee per l’organizzazione per una festa che è riuscita nel migliore dei modi”.

Ad attrarre l’attenzione di turisti e cittadini le dimostrazioni della pesca a sciabica della cooperativa dei pescatori di Noli “Luigi De Ferrari”, antica tecnica che per secoli ha rappresentato stata il pilastro dell’economia del borgo.

Il ricco e variegato programma ha fatto registrare il pieno di pubblico a tutti gli eventi proposti, tra questi le degustazioni guidate dei vini curata dall’Associazione Italiana Sommelier sezione Liguria e Savona in collaborazione con alcune attività commerciali di Noli e dei mieli a cura di Giacomo Calcagno, i tre spettacoli serali con Mugugno Finalese, Wally e Simona e Nevio rivolti alle diverse fasce di età, attività per bambini e bambine, le visite al patrimonio storico culturale del borgo.

L’evento ha goduto del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dell’ENIT, della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dei Presìdi Slow Food.