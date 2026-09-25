Sala dei Caduti di Nassirya gremita per la presentazione della stagione 2026/2027 della Rari Nantes Savona. Il club biancorosso ha parlato degli obiettivi stagionali e ha rassicurato sul fatto che le ambizioni non cambieranno anche in caso di perdita della gestione della piscina Zanelli. L’estate della gara/querelle con l’Amatori Nuoto Savona non ha fatto passare alla società del presidente Daniele Polti la voglia di rimanere ai vertici della pallanuoto e del nuoto sincronizzato.

“La Rari Nantes è un’azienda – esordisce Polti -. Vogliamo che navighi sempre nella direzione giusta. Per me è come un’azienda senza azionisti. Non ne abbiamo ma ci sono tante persone che lavorano andando nella stessa direzione. Nella prima squadra di pallanuoto abbiamo inserito nuovi giocatori a fronte delle partenze importanti. Anche i nuovi potranno fare sì che la squadra possa fare bene. Cosa significa fare bene? Vogliamo rimanere nell’élite della Serie A. Forse non saremo alla pari di Recco e Brescia, ma proveremo a rimanere nei primi quattro posti. Non so se potremo fare di più o se è una previsione azzardata”.

Massimo impegno anche per il “sincro”, da anni fucina principale di talenti per la Nazionale italiana sotto la guida di Patrizia Giallombardo: “Vogliamo mantenere la società ad alto livello anche a livello di nuoto sincronizzato – afferma Polti -. Un comparto che vanta 23 scudetti. Siamo una società d’élite per la Liguria. Sono contento di essere rimasto il presidente nonostante il cambio del consiglio di amministrazione“. Presente anche la sincronetta Sarah Rizea, che alle tante medaglie sportive ha negli scorsi giorni vinto il titolo di Miss Italia 2026.

Polti in estate aveva detto che, in caso di mancata gestione della piscina Zanelli, tutto il comparto pallanuoto avrebbe lasciato Savona per trasferirsi a Luceto. Su questo punto si è espresso il direttore generale Nicola Giotta Lucifero: “La società ha progetti che serviranno anche ad andare oltre alla Zanelli. È la realtà più importante che Savona ha e andrebbe valorizzata molto di più. Noi siamo pronti, ma ci siamo creati delle alternative. Oltre a questo, a breve presenteremo un project financing per chiudere la nuova piscina”.

Ha parlato anche il coach della prima squadra di pallanuoto Alberto Angelini: “In campionato, saranno le partite a dire chi siamo. Non ci poniamo nessun limite. In coppa, ce la vediamo con squadre di alto livello”.