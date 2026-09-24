“Strade del Mare” in bicicletta: le Antiche Vie del Sale pedalano verso la Longevity e fanno tappa a Laigueglia

Laigueglia. “Strade del Mare”, il programma cicloturistico dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale finanziato da Fondazione De Mari su progetto di Daniela Carrea e realizzato con la collaborazione tecnica e organizzativa di Alassio4Fun e del suo presidente Giorgio Nannei, fa tappa domenica 27 settembre a Laigueglia.

La tappa nasce dalla collaborazione tra il Liguria Longevity Project di CNA Imperia e l’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale, una sinergia che affonda le radici in altre esperienze già condivise sul territorio, come Olioliva, e che punta a mettere in rete i piccoli comuni, i sentieri e le imprese che animano l’entroterra e la costa del Ponente ligure. Un’alleanza che valorizza al tempo stesso i paesaggi e le aziende dell’Associazione, restituendo visibilità a quelle realtà che, giorno dopo giorno, custodiscono le vie del sale e la loro storia.

C’è un modo di attraversare la Liguria che non passa dal finestrino di un’auto, ma dal respiro affannato di una salita e dalla ricompensa improvvisa di un mare che si apre all’orizzonte. È il modo delle due ruote, lento quanto basta per lasciarsi sorprendere dai carruggi, veloce quanto serve per sentirsi ancora, per un giorno, parte viva del paesaggio che si attraversa.

Si tratta di una Bike Experience guidata e completamente gratuita, aperta a ebike, gravel e mountain bike, pensata per un pubblico ampio e non necessariamente allenato: il percorso, ad anello, si sviluppa per 45 chilometri tra tratti asfaltati e sterrati, toccando il litorale e l’entroterra che fanno da cornice alle Antiche Vie del Sale. Il ritrovo è fissato per le 9:30 in piazza Giulio Cesare Preve, con partenza alle 10:00; l’uscita, della durata di circa quattro ore, è adatta a tutti i ciclisti che vorranno partecipare.

Pedalare tra borghi, uliveti e vie Marenche non è soltanto un modo di fare sport: è una delle chiavi che il Liguria Longevity Project, promosso da CNA Imperia, indica come fondamentali per un invecchiamento sano e attivo. Il movimento all’aperto, il contatto con il verde, il ritmo lento delle piccole comunità attraversate dalle antiche vie del sale sono infatti tra le caratteristiche che la ricerca scientifica associa da tempo alla longevità, e che la Liguria di Ponente custodisce nel proprio paesaggio quotidiano: un patrimonio naturale che diventa, con «Strade del Mare», anche un’occasione di benessere condivisa.

La partecipazione alla Bike Experience è gratuita e aperta a tutti i ciclisti.

“Ogni volta che le Antiche Vie del Sale si trasformano in un percorso da pedalare, riscopriamo quanto i nostri borghi abbiano ancora da raccontare a chi li attraversa lentamente — dichiara Alessandro Navone, presidente dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale —. La tappa di Laigueglia è un invito a conoscere il territorio con un passo diverso, quello della bicicletta, che è anche il passo giusto per prendersi cura di sé e delle comunità che si incontrano lungo la strada”.

“Ogni tappa del nostro programma cicloturistico ci permette di raccontare un pezzo di Liguria che si scopre pedalando, unendo il lavoro di chi progetta i percorsi a chi custodisce ogni giorno il territorio — dichiara Franco Laureri, Responsabile Comunicazione e Marketing dell’Associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale —. La tappa di Laigueglia di «Strade del Mare» cresce grazie al sostegno di Fondazione De Mari, al progetto di Daniela Carrea e alla collaborazione con Alassio4Fun e il suo presidente Giorgio Nannei, e si arricchisce oggi anche del dialogo con il Liguria Longevity Project di CNA Imperia”.