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Incidente

Stella, scontro frontale tra due auto: statale del Sassello a senso unico alternato

Sul posto stanno ancora operando personale Anas e polizia stradale

scontro auto provinciale stella
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Stella. Aggiornamento ore 12.47 La viabilità lungo la SS 334 “del Sassello” è stata riaperta a senso unico alternato. Lo ha reso noto Anas dopo l’incidente stradale di questa mattina e lo scontro frontale tra due auto.

Sul posto sta ancora operando la polizia stradale per la regolazione del traffico, in attesa della rimozione di uno dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro.

Incidente stradale questa mattina a Stella, in località Rio Basco, lungo il tratto della SS 334 “del Sassello”.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 15, si è verificato uno scontro frontale tra due auto: stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducene di una Opel avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro una Bmw che proveniva dalla direzione opposta.

Nell’impatto tra i due veicoli nessuna grave conseguenza per gli occupanti: per loro solo contusioni e ferite di lieve entità.

Sul posto stanno intervenendo le ambulanze con i militi della pubblica assistenza, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

A seguito del sinistro la viabilità sulla strada statale risulta temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni di marcia per consentire l’azione dei soccorritori, la rimozione delle auto incidentate e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

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