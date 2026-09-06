Stella, scontro frontale tra due auto: statale del Sassello a senso unico alternato

Stella. Aggiornamento ore 12.47 La viabilità lungo la SS 334 “del Sassello” è stata riaperta a senso unico alternato. Lo ha reso noto Anas dopo l’incidente stradale di questa mattina e lo scontro frontale tra due auto.

Sul posto sta ancora operando la polizia stradale per la regolazione del traffico, in attesa della rimozione di uno dei veicoli rimasti coinvolti nel sinistro.

– Incidente stradale questa mattina a Stella, in località Rio Basco, lungo il tratto della SS 334 “del Sassello”.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 15, si è verificato uno scontro frontale tra due auto: stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducene di una Opel avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro una Bmw che proveniva dalla direzione opposta.

Nell’impatto tra i due veicoli nessuna grave conseguenza per gli occupanti: per loro solo contusioni e ferite di lieve entità.

Sul posto stanno intervenendo le ambulanze con i militi della pubblica assistenza, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

A seguito del sinistro la viabilità sulla strada statale risulta temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni di marcia per consentire l’azione dei soccorritori, la rimozione delle auto incidentate e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata.

Sul luogo dell’incidente presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.