Stella, il 28 settembre l’asilo nido comunale “Giuseppe Costantini” aprirà le sue porte

Stella. Meno di una settimana. Il 28 settembre prossimo l’asilo nido “Costantini” aprirà i battenti. Orgoglioso il sindaco, Andrea Castellini: “Un traguardo storico e un momento di immensa gioia per tutta la nostra comunità e per questa Amministrazione comunale”.

Un po’ di storia: “Il percorso è iniziato nel 2022, quando ci siamo aggiudicati un finanziamento di oltre mezzo milione di euro dai fondi PNRR per la ristrutturazione e la messa a norma dell’ex scuola media di Via Muzio 50. – sottolinea – Abbiamo lavorato senza sosta per rispettare ogni singola scadenza e oggi, con orgoglio, consegniamo ai nostri cittadini un servizio fondamentale: un supporto concreto alle famiglie e un motivo in più per scegliere di vivere e costruire il futuro nel nostro amato entroterra”.

“Un asilo nido non è solo un’opera pubblica, è un investimento sul domani. Per questo motivo, come amministrazione abbiamo scelto di destinare circa 80mila euro all’anno per le spese gestionali, calmierare le rette e garantire alle nostre famiglie tariffe perfettamente in linea con quelle della vicina riviera”.

Questo risultato straordinario – conclude – è il frutto di un grande lavoro di squadra. Ci tengo a ringraziare di cuore tutti gli uffici comunali che hanno supportato e reso possibile questo enorme passo in avanti per Stella, l’Istituto Comprensivo di Sassello, per aver creduto fin dal primo momento nella bontà e nel valore di questo progetto”.