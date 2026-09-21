Stella, 77enne scomparso in località Corona: ricerche in corso

Stella. Sono in corso a Stella, in località Corona, le ricerche di un uomo di 77 anni del quale non si hanno più notizie. A lanciare l’allarme sono state la moglie e la figlia, che intorno alle 16 hanno contattato i carabinieri segnalando la scomparsa dell’anziano.

I militari, dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno attivato le procedure di ricerca e allertato i vigili del fuoco.

Sul posto sono quindi intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di ricerca anche attraverso l’utilizzo di droni, insieme a varie squadre della protezione civile.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona di località Corona e nelle aree circostanti, con le squadre impegnate a verificare sentieri, strade e zone più impervie del territorio.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze della scomparsa. Le operazioni proseguono.