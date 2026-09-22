Spotorno, 69enne cade da un terrazzo: soccorsi mobilitati

Spotorno. Allarme a Spotorno, dove, poco prima delle 9, un uomo è precipitato da un terrazzo.
Pare stesse trasportando alcuni vasi, poi la caduta improvvisa da un’altezza di circa 3 metri per cause ancora da accertare. Si tratta di un 69enne.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118.
Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 69enne è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
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