Spaccio nei boschi tra Albissola e Savona: blitz dei carabinieri, un arresto e una denuncia

Savona. Prosegue la capillare attività di controllo del territorio, in chiave di prevenzione e repressione degli illeciti, da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio.

I carabinieri della Stazione di Albisola hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne albanese e denunciato un suo coetaneo, per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio svolto in arco notturno finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di spaccio di stupefacenti, i militari di Albisola hanno individuato i due uomini in un’area boschiva e desolata tra Albissola e Savona, in atteggiamento e condotta sospetti.

I carabinieri di Albisola hanno quindi proceduto ad una perquisizione personale sul posto: uno dei due soggetti aveva addosso circa tre grammi di cocaina suddivisa in dosi, oltre a circa 600 euro in contanti, di dubbia provenienza.

Le operazioni sono poi state estese all’abitazione savonese dell’uomo, dove sono stati rinvenuti ulteriori 36 grammi circa di hashish, poco più di 2mila euro in contanti, svariati bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Quanto rilevato ha consentito di indagare i due stranieri per concorso nella condotta integrante il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, arrestando in flagranza di reato il primo, mentre il secondo è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

Al termine dell’udienza direttissima, svoltasi ieri mattina, presso il Tribunale di Savona, l’arresto veniva convalidato e veniva disposta a carico dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.