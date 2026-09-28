Smartcup Liguria 2026, sono 72 le candidature per la 14^ edizione della competizione

Liguria. Si è chiusa la fase di raccolta delle candidature della 14^ edizione di SMARTcup Liguria, la business plan competition di Regione Liguria dedicata a idee innovative, startup e progetti ad alto contenuto tecnologico. Alla scadenza del bando sono pervenute 72 candidature a Filse, la finanziaria regionale che gestisce annualmente l’iniziativa, confermando il dinamismo dell’ecosistema ligure dell’innovazione e il crescente interesse di ricercatori, studenti, startup e aspiranti imprenditori verso la creazione di nuove imprese ad alto potenziale. Nei prossimi giorni i progetti saranno valutati dalla commissione di esperti che selezionerà le proposte finaliste.

“Un grande risultato che certifica la propensione del nostro territorio all’imprenditoria e all’innovazione – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Recentemente, proprio una delle imprese vincitrici di una delle edizioni passate della SMARTcup regionale è stata scelta dal governo americano per sviluppare contromisure mediche alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. A dimostrazione di come, favorendo la nascita e lo sviluppo delle idee di impresa, possano verificarsi storie di successo che portano oltre i confini nazionali il saper fare ligure. Regione Liguria da tempo sostiene questo ecosistema, non solo con iniziative come questa, ma anche con attività e servizi, come quelli offerti dall’incubatore Bic di Filse, e con misure dedicate alla capitalizzazione, come il recente bando Ligurcapital, che accompagnano le startup a strutturarsi e ad affacciarsi ai mercati”.

“La forte adesione registrata conferma e valorizza il lavoro che Filse svolge continuativamente a supporto dell’ecosistema dell’innovazione ligure”, commenta il presidente di Filse Gerolamo Taccogna.

L’appuntamento è ora per la Finale di SMARTcup Liguria 2026, in programma il 19 ottobre presso l’incubatore regionale BIC di Filse, dove saranno presentati i progetti finalisti e proclamati i vincitori di questa edizione.