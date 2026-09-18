Sicurezza, Scaramuzza (Lega): “Savona faccia parte dell’operazione Strade Sicure”

Savona. “Condivido la linea di Matteo Salvini, perché la presenza dei militari nelle nostre città è fondamentale per affiancare le Forze dell’Ordine e garantire un controllo più capillare del territorio”.

Così Maurizio Scaramuzza, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Savona.

“Oggi paghiamo anni in cui sicurezza e gestione dell’immigrazione sono state affrontate con troppa superficialità. Il Governo sta intervenendo, ma le conseguenze si vedono ancora sui territori: a Genova la situazione è diventata estremamente preoccupante e anche a Savona il tema della sicurezza è sempre più sentito” aggiunge.

“Da ex artigliere da montagna, cresciuto nelle Forze Armate agli ordini dell’allora tenente Figliuolo, credo profondamente nel ruolo dei militari e nella loro capacità di rappresentare una presenza concreta dello Stato sul territorio”.

“Per questo Strade Sicure va rafforzata e la presenza dei militari estesa anche a realtà come la nostra” conclude.