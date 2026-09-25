Sicurezza, politiche giovanili e territorio: il 3 ottobre gazebo del circolo di Fratelli d’Italia di Loano

Loano. Sabato 3 ottobre (l’appuntamento era inizialmente in programma il 26 ottobre rimandato per “motivi organizzativi”) si terrà l’incontro il circolo di Fratelli d’Italia di Loano: dalle 9 alle 13, nella centralissima via Stella a Loano, sarà allestito un gazebo aperto all’incontro con la cittadinanza, per la campagna di tesseramento 2026-27, ma soprattutto per dare voce a quanti vorranno esporre la propria opinione su temi di interesse sociale, culturale e ambientale.

“Sotto osservazione la percezione della sicurezza, le reali dinamiche delle politiche giovanili e un’attenzione particolare al territorio, con le sue peculiarità e problematiche”, spiegano dal circolo.

A dialogare con quanti vorranno intervenire saranno i rappresentanti in carica guidati dal presidente Luca Steffanina con Giovanni Tognini, Davide Filippi e Grazia Noseda.