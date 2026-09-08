Sicurezza nel savonese: arrivano nuovi sistemi di videosorveglianza in 11 Comuni, ecco dove

Savona. Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in data odierna (8 settembre), il Prefetto di Savona, Grazia La Fauci, ha sottoscritto un accordo con i sindaci di 11 Comuni del savonese in materia di sicurezza.

Si tratta di Albisola Superiore, Altare, Andora, Calice Ligure, Carcare, Loano, Noli, Pietra Ligure, Quiliano, Pontinvrea, Vezzi Portio.

Nello specifico, sono stati sottoscritti i patti per l’attuazione della sicurezza urbana di cui al Decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, che ratificano l’impegno a rafforzare la sinergia tra Forze di polizia ed enti locali.

Nel corso della riunione, sono stati approvati i progetti per la realizzazione, con fondi erogati dal Ministero dell’Interno, di sistemi di videosorveglianza nei Comuni interessati al fine di rafforzare la sicurezza urbana e di incrementare la capacità di prevenzione e contrasto dei reati.