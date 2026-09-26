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Sicurezza in mare, formazione e orientamento, Vaccarezza: “A Borghetto Santo Spirito abbiamo parlato di futuro”

Il consigliere regionale alla tappa ligure de "La Rete del Salvamento", il progetto nazionale dedicato alla prevenzione degli incidenti in ambiente acquatico

Generico settembre 2026

Borghetto Santo Spirito. Si è conclusa, a Palazzo Pietracaprina, la tappa ligure de “La Rete del Salvamento”, il progetto nazionale dedicato alla prevenzione degli incidenti in ambiente acquatico, alla formazione e alla diffusione di una consapevole cultura della sicurezza.

“Un incontro – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – che ha messo al centro scuola, formazione, orientamento e mondo del lavoro, creando un momento di confronto tra istituzioni scolastiche, enti locali, Università, operatori del settore, professionisti del soccorso, associazioni e cittadinanza. Insieme a me oltre al Sindaco che ringrazio per l’invito, il collega Rocco Invernizzi e Mosé Laurenzano, dirigente scolastico dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano”.

“Particolare attenzione in questo progetto è stata dedicata alla possibilità di sviluppare, insieme alle scuole, percorsi PCTO capaci di integrare conoscenze teoriche, esperienza pratica e orientamento – prosegue – La sicurezza in acqua può infatti diventare anche un’importante occasione di crescita per gli studenti, aiutandoli a sviluppare competenze trasversali come la gestione del rischio, il lavoro di squadra, la comunicazione nelle emergenze, il primo soccorso e la capacità di assumersi responsabilità. Un ponte tra scuola, Università e mondo del lavoro, per conoscere più da vicino le tante professionalità che ruotano intorno alla sicurezza, al soccorso, alla salute, allo sport, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze”.

“La giornata di oggi rappresenta così un ulteriore passo verso la costruzione di una rete territoriale nella quale istituzioni, scuole, Università, amministrazioni, associazioni e operatori possano condividere competenze, esperienze e buone pratiche. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa importante giornata di confronto e formazione. Un ringraziamento particolare a Marco Gigante direttore della Società Nazionale Salvamento, il cui impegno ha permesso la perfetta organizzazione di questa mattinata. La sicurezza, si costruisce insieme”, conclude Vaccarezza.

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