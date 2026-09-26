Sicurezza in mare, formazione e orientamento, Vaccarezza: “A Borghetto Santo Spirito abbiamo parlato di futuro”

Borghetto Santo Spirito. Si è conclusa, a Palazzo Pietracaprina, la tappa ligure de “La Rete del Salvamento”, il progetto nazionale dedicato alla prevenzione degli incidenti in ambiente acquatico, alla formazione e alla diffusione di una consapevole cultura della sicurezza.

“Un incontro – spiega il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – che ha messo al centro scuola, formazione, orientamento e mondo del lavoro, creando un momento di confronto tra istituzioni scolastiche, enti locali, Università, operatori del settore, professionisti del soccorso, associazioni e cittadinanza. Insieme a me oltre al Sindaco che ringrazio per l’invito, il collega Rocco Invernizzi e Mosé Laurenzano, dirigente scolastico dell’Istituto Giovanni Falcone di Loano”.

“Particolare attenzione in questo progetto è stata dedicata alla possibilità di sviluppare, insieme alle scuole, percorsi PCTO capaci di integrare conoscenze teoriche, esperienza pratica e orientamento – prosegue – La sicurezza in acqua può infatti diventare anche un’importante occasione di crescita per gli studenti, aiutandoli a sviluppare competenze trasversali come la gestione del rischio, il lavoro di squadra, la comunicazione nelle emergenze, il primo soccorso e la capacità di assumersi responsabilità. Un ponte tra scuola, Università e mondo del lavoro, per conoscere più da vicino le tante professionalità che ruotano intorno alla sicurezza, al soccorso, alla salute, allo sport, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze”.

“La giornata di oggi rappresenta così un ulteriore passo verso la costruzione di una rete territoriale nella quale istituzioni, scuole, Università, amministrazioni, associazioni e operatori possano condividere competenze, esperienze e buone pratiche. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa importante giornata di confronto e formazione. Un ringraziamento particolare a Marco Gigante direttore della Società Nazionale Salvamento, il cui impegno ha permesso la perfetta organizzazione di questa mattinata. La sicurezza, si costruisce insieme”, conclude Vaccarezza.