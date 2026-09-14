Sicurezza a Spotorno, Fiorini replica a Spiga e Remiddi: “Accusano senza informarsi e danno lezioni senza aver studiato”

Spotorno. Il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, risponde ai consiglieri Salvatore Massimo Spiga e dal consigliere Stefano Remiddi in merito alla mancata partecipazione della località rivierasca dai Patti per la Sicurezza Urbana promossi dalla Prefettura.

“Il comunicato dei consiglieri Spiga e Remiddi è l’ennesima dimostrazione di un modo di fare politica che conosciamo bene: accusare prima di informarsi, impartire lezioni senza aver studiato e confidare che nessuno verifichi quanto dichiarano – spiega il primo cittadino – Questa volta, però, per smontare l’intera polemica basta leggere la disposizione del decreto ministeriale. Spotorno ha già ottenuto nel 2025 il finanziamento per la videosorveglianza. I lavori finanziati sono attualmente in corso. Proprio perché abbiamo già ottenuto quelle risorse, lo sbarramento triennale previsto dal Ministero ci impedisce di accedere nuovamente al finanziamento in questa procedura’. Il riferimento è l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 120 del 26 maggio. La disposizione esclude gli enti già finanziati nelle tre procedure precedenti: un meccanismo di rotazione che impedisce agli stessi Comuni di ottenere ogni anno le medesime risorse”.

“Ci accusano quindi di aver perso un’occasione che abbiamo già colto e di non cercare risorse che abbiamo invece già ottenuto. E lo fanno mentre sono in corso proprio i lavori che quelle risorse consentono di realizzare. È difficile immaginare una dimostrazione più netta di impreparazione sull’argomento. Potevano chiedere alla Polizia Locale. Potevano leggere il decreto. Potevano consultare delibere e determine. Hanno preferito scrivere un comunicato accusatorio senza conoscere nemmeno gli elementi essenziali della vicenda. Il lavoro sull’ampliamento della videosorveglianza e sulla domanda di finanziamento statale è documentato persino nel Piano delle performance 2025, allegato alla deliberazione di giunta numero 137 dell’11 novembre 2025. Gli atti ci sono. È la conoscenza degli atti, da parte loro, a mancare”.

Aggiunge Fiorini: “Ritrovo in questa vicenda tutta l’impreparazione che, a mio giudizio, ha da sempre caratterizzato il loro modo di affrontare l’attività amministrativa: giudizi categorici, accuse disinvolte e una conoscenza delle questioni del tutto inadeguata alla sicurezza con cui pretendono di spiegarle agli altri. Questa uscita ne offre un esempio particolarmente imbarazzante. Essere consiglieri comunali comporta anche delle responsabilità. La prima è sapere di che cosa si parla. La seconda è verificare prima di accusare. Quando si trascurano entrambe, si finisce per usare il proprio ruolo per diffondere una rappresentazione falsa dell’operato del Comune e screditare anche il lavoro degli uffici. Quanto al tempismo, questa polemica arriva all’indomani della consegna alla comunità della nuova scuola primaria. La considero un maldestro tentativo di oscurare un risultato importante per Spotorno, costruendo una critica sul nulla. La fretta di attaccare ha evidentemente prevalso persino sulla precauzione di leggere il bando che si voleva usare come accusa. Il risultato è che, nel tentativo di mettere in cattiva luce l’amministrazione, hanno esposto soltanto la propria incompetenza su questa vicenda”.

“L’unica occasione persa è la loro: quella di informarsi prima di parlare. Ai cittadini devono una rettifica. Abbiamo appena inaugurato la nuova scuola primaria e oggi comincia un nuovo anno scolastico. Ci auguriamo che anche Spiga e Remiddi colgano l’occasione per iniziare finalmente a studiare. Perché, prima di pretendere di dare lezioni di amministrazione, bisognerebbe almeno conoscere l’argomento”.