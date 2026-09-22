Si dimette il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri

Savona. Pierangelo Olivieri è pronto a rassegnare le proprie dimissioni da presidente della Provincia. L’ufficialità arriverà oggi durante una conferenza stampa. Una decisione maturata a seguito della sua recente nomina alla presidenza del Vio, Interporto di Vado Ligure S.p.A.

Olivieri, sindaco di Calizzano, è alla guida dell’ente dal 2018, anno in cui subentrò a Monica Giuliano. Nel corso dei suoi mandati ha ricoperto diversi incarichi: è infatti presidente del Cal (Consiglio delle Autonomie Locali) e membro del Comitato Direttivo dell’UPI (Unione delle Province d’Italia), organismo che coordina gli enti provinciali nel confronto con il Governo e il Parlamento.

Con le dimissioni di Olivieri spetterà al vicepresidente Demis Aghittino il compito di traghettare la Provincia verso le prossime elezioni, garantendo la continuità amministrativa: “Ringrazio il presidente Olivieri per il lavoro svolto fino a questo momento – commenta Aghittino -. Per il periodo della mia reggenza cercherò di portare avanti la provincia nel modo migliore dei modi”.