Sfreccia ad alta velocità, fermato dalla polizia e trovato in possesso di quasi 1Kg di cocaina: arrestato

A Savona la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di nazionalità albanese, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il regolare servizio di controllo del territorio, l’attenzione dei poliziotti delle Volanti è stata attirata da una autovettura supersportiva, con a bordo quattro giovani, che transitava in via Stalingrado ad alta velocità.

Dopo aver intimato l’alt alla vettura e identificato le persone a bordo, il conducente è stato trovato in possesso di 4.640 euro in contanti ed un involucro in cellophane contenente poco più di 0,9 grammi di sostanza solida di colore bianco che, a seguito di analisi, si è rivelata essere cocaina.

In seguito a tale rinvenimento, i poliziotti hanno indirizzato gli accertamenti verso l’abitazione del 29enne. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 892 grammi di cocaina suddivisa in diversi involucri in cellophane, il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente e due smartphone.

Tra i vari oggetti rinvenuti e sequestrati, anche una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, previsto per le armi inoffensive e le relative munizioni.

Al termine dell’attività l’uomo è stato arrestato ed accompagnato alla Casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.