“Settembrata Antitruffa”: in Sala Gallesio a Finale un incontro con i carabinieri contro le truffe agli anziani

Finale Ligure. Martedì 15 settembre, dalle 10 alle 12, la Sala Gallesio in via Pertica 24 a Finale Ligure ospiterà un laboratorio antitruffa del progetto “Un Ponte tra Generazioni”, in collaborazione con il Comune di Finale Ligure.

Interverranno Maura Firpo, vicesindaco di Finale Ligure, il maggiore Walter Crescentini, comandante della compagnia carabinieri di Albenga, e il maresciallo capo Davide Borca, della stazione carabinieri di Finale Ligure.

L’incontro, condotto dai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, parte dai casi concreti registrati sul territorio: il finto tecnico dell’acqua o del gas, la telefonata allarmata su un familiare, il falso ufficiale con tesserino, il contratto proposto e firmato sull’uscio, l’SMS che sembra della banca. Si parlerà anche di truffe online e tramite smartphone, cresciute più di tutte negli ultimi anni.

Il laboratorio è pensato per lasciare qualcosa di utilizzabile subito: poche regole chiare, ripetute e discusse insieme. Non aprire a chi non è stato annunciato, chiedere sempre un documento, non decidere mai di fretta, richiamare un numero che si conosce prima di credere a una telefonata, non consegnare denaro o gioielli a nessuno che si presenti a casa. Perché i truffatori hanno bisogno di due cose — la fretta e il silenzio — e sono proprio quelle due richieste il segnale più chiaro che si tratta di un inganno.

Una parte dell’incontro è dedicata a chi è già stato raggirato: come si sporge denuncia, quali documenti conservare, a chi chiedere assistenza.

Due ore, ingresso gratuito, nessuna competenza tecnica richiesta. Sono benvenuti anche i familiari.

Come prenotare

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione del posto è obbligatoria, perché i posti in sala sono limitati. Ci si iscrive online su https://www.assoutenti.liguria.it/truffe-agli-anziani-tutor-digitali-liguria/ oppure su https://adocliguria.com/corsi-antitruffa-anziani

Il progetto

“Un Ponte tra Generazioni” è promosso da ADOC Liguria e Assoutenti Liguria nell’ambito del progetto “Ben…Essere in Liguria”, con capofila Auser Liguria, finanziato da Regione Liguria grazie alle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’art. 72 del D.Lgs. 117/2017. Si articola in due attività: i laboratori antitruffa con l’Arma dei Carabinieri e i corsi di alfabetizzazione digitale con i tutor, che si tengono in piccoli gruppi nelle sedi delle associazioni in tutta la Liguria. Il calendario completo di entrambi è sui siti indicati sopra.