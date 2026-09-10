Servizi di prevenzione e controllo della polizia di Stato a Savona: a luglio e agosto 12 arresti e 87 persone denunciate

Savona. Nell’ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione predisposti per il periodo estivo, sono proseguiti quotidianamente i servizi di vigilanza e controllo del territorio svolti dalla polizia di Stato. L’obiettivo è stato quello di “garantire a residenti e turisti un’estate sicura”.

In particolare, a Savona, i controlli delle volanti hanno interessato le aree urbane più frequentate, come la Darsena, Piazza del Popolo, i Giardini di via Trincee, il Prolungamento a mare, i litorali, la zona della stazione ferroviaria ed i capolinea dei bus.

I risultati operativi nei soli mesi di luglio e agosto parlano di 12 arresti, 87 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria, oltre 5.500 persone identificate, ed oltre 1.600 veicoli controllati. Sono stati inoltre controllati numerosi locali pubblici, anche con l’ausilio degli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, “al fine di garantire un divertimento in sicurezza ai giovani fruitori della movida estiva”.

L’attività di prevenzione e controllo ha interessato anche lo specchio acqueo antistante la Riviera, attraverso la vigilanza alle numerose manifestazioni in programma, per mezzo delle pattuglie sugli aquascooter della Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire un’estate sicura ai residenti ed alle migliaia di turisti che frequentano le spiagge del territorio.

Il controllo del territorio ha visto anche l’impiego straordinario dei poliziotti del Reparto Volo di Milano che nel week end del 23 agosto hanno sorvolato l’intera costa della Provincia. Si tratta di controlli straordinari pianificati durante il periodo estivo in tutto il territorio nazionale sulle località maggiormente interessate dai flussi turistici.

“I dati testimoniano l’impegno costante nell’attività di prevenzione svolta dalla Polizia di Stato in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza di tutti”.

L’attività di prevenzione della Polizia di Stato prosegue incessante, con l’obiettivo di prevenire l’illegalità e garantire condizioni sempre maggiori di sicurezza e vivibilità urbana.