Serie D Girone A, i risultati della 1^ giornata: Millesimo sconfitto 1-0 dall’Imperia, perde anche il Celle Varazze

Dopo l’inizio positivo in Coppa, arriva il primo stop stagionale per il Millesimo. L’esordio in Serie D è una sconfitta: l’Imperia vince 1-0. I nerazzurri vincono di misura, basta il gol di Margiotta al 15′ per stappare e chiudere la partita. I giallorossi hanno cercato di riprendere il risultato ma non è bastato.

KO anche per l’altra savonese: il Celle Varazze perde in casa contro il Derthona per 0-1 (qui la cronaca della gara). Decisivo il gol di Buongiorno dopo cinque minuti. Alle Civette non è bastata un’ora di partita in undici contro dieci per pareggiare i conti.

I risultati della 1^ giornata

Bra 1-1 Fezzanese ; Celle Varazze 0-1 Derthona ; Chisola – Borgosesia (sospesa per infortunio all’arbitro sul risultato di 1-2) ; Gozzano 0-0 Lascaris ; Imperia 1-0 Millesimo ; Ligorna 2-2 Sanremese ; Saluzzo 1-1 Biellese ; Valenzana 1-2 Alessandria ; Sestri Levante – Asti (alle 17:00)

Il tabellino di Imperia-Millesimo

Imperia: Sourzac, Viti, Guida, Welbek, Di Renzo, Carella, Infante, Cekrezi, Margiotta, Musaba, Bresciani. A disposizione: Ascioti, Rizzotti, Lopy, Costantini, Waki, Vuillermoz, Fofana, Mastrazzi, Anton. Allenatore: Franco Lerda.

Millesimo: Conde, Cigliutti, Gadau, Totaro, Lazzaretti, Villar, Ghibaudo, Reali, Gabelli, Nenci, Ferraro. A disposizione: Sciascia, Cinquini, Piccardo, Gualtieri, Castiglia, Piacenza, Rossello, Rubagotti, Cappellari. Allenatore: Fabio Macchia.

Il prossimo turno

Alessandria – Sestri Levante ; Asti – Gozzano ; Biellese – Ligorna ; Borgosesia – Saluzzo ; Derthona – Imperia ; Fezzanese – Chisola ; Lascaris – Bra ; Millesimo – Valenzana ; Sanremese – Celle Varazze