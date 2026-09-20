Serie D Girone A (4^ giornata): Millesimo sconfitto nel finale, prosegue la crisi del Celle Varazze

Sembrava essere tutto pronto per un nuovo buon risultato del Millesimo, invece i giallorossi sono caduti allo scadere. Il Derthona vince 1-0 ed è in solitaria in vetta alla classifica. Decide la rete di Lovaglio all’82’. Una beffa per la squadra di Fabio Macchia che sognava di muovere ancora la classifica e invece torna a casa con zero punti.

Zero punti – ma in tutto il campionato – anche per il Celle Varazze. Il presidente Mansueto ha confermato grande fiducia nel progetto e in mister Amirante, ma le Civette perdono anche contro il Ligorna in casa. Finisce 0-2, anche qui succede tutto nella ripresa con le reti di Piredda al 68′ e Gibilterra all’81’. La Valenzana ha pareggiato e dunque il Celle Varazze è l’unica squadra ancora secco nel girone A di Serie D.

Il tabellino di Derthona – Millesimo

DERTHONA 1-0 MILLESIMO

Reti: 82′ Lovaglio.

Derthona: Manzi, Polizzi, Stanga, Cesari, Buongiorno, Artiglia, Ceccarini, Gerbino, Bortoletti, Zunino, Lovaglio. A disposizione: Bosco, Daffonchio, Moriano, Scienza, Gozzo, Tocila, Gilli, Patti, Nobile. Allenatore: Giuseppe Cacciatore.

Millesimo: Conde, Piazza, Lazzaretti, Gualtieri, Insolito, Reali, Gabelli, Piacenza, Nenci, Rossello, Ferraro. A disposizione: Sciascia, Cigliutti, Cinquini, Gadau, Piccardo, Villar, Ghibaudo, Cappellari, Villa. Allenatore: Fabio Macchia.

Il tabellino di Celle Varazze – Ligorna

CELLE VARAZZE 0-2 LIGORNA

Reti: 68′ Piredda, 81′ Gibilterra.

Celle Varazze: Atzori; Ghigliotti, Arata, Di Battista, Squarzoni, Donaggio, Armini, Padovan, Annaloro, Graziani, Traniello. A disposizione: Mitu, Miragliotta, Scarrone, Lustosa, Mataloni, Birzò, Marino, Ressia, Chiaia. Allenatore: Savio Amirante.

Ligorna: Rodrigues, Rovegno, Miccoli, Bottaro, Scannapieco, Pastore, Vassallo, La Marca, Insignito, Piredda, Guerini. A disposizione: Gentile, Nicolai, Gibilterra, Vernetti, Franchetti, Vitali, Corsi, De Leo, Doria. Allenatore: Claudio Terzi.

Tutti i risultati

Asti 2-2 Valenzana Mado, Biellese 1-1 Chisola, Borgosesia 1-1 Bra, Celle Varazze 0-2 Ligorna, Derthona 1-0 Millesimo, Lascaris 1-1 Sestri Levante, Sanremese 2-2 Saluzzo, Fezzanese – Gozzano (domani alle 14:30), Alessandria – Imperia (mercoledì 30 alle 15:00).

La classifica

Derthona 10, Saluzzo 8, Biellese 8, Lascaris 8, Fezzanese 7*, Asti 7, Alessandria 6*, Millesimo 6, Sanremese 5, Imperia 4*, Chisola 4*, Ligorna 4, Sestri Levante 4, Borgosesia 2*, Gozzano 2*, Bra 2, Valenzana Mado 1, Celle Varazze 0.