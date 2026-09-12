Serie D, Millesimo – Valenzana Mado LIVE: è il giorno dello storico esordio casalingo in campionato

MILLESIMO 0-0 VALENZANA MADO

Si parte, primo possesso per la Valenzana.

Primo Tempo

Si è riempita quasi totalmente la nuova tribuna del Viglino. Presente allo stadio anche il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano. Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre e poi il fischio d’inizio.

Millesimo – Valenzana Mado, le formazioni

Diversi cambi per Macchia: sono cinque le modifiche rispetto all’ultima partita. Spicca l’esclusione di Totaro dall’undici titolare. Partono dall’inizio Cinquini, Gualtieri, Piacenza, Rossello e Cappellari.

Millesimo: 22 Conde, 4 Cinquini, 6 Gadau, 10 Villar, 11 Gualtieri, 18 Reali, 19 Gabelli, 21 Piacenza, 23 Nenci, 24 Rossello, 27 Cappellari. A disposizione: 1 Sciascia, 3 Cigliutti, 5 Piazza, 7 Totaro, 9 Piccardo, 14 Insolito, 16 Ghibaudo, 20 Castiglia, 26 Ferraro. Allenatore: Fabio Macchia.

Cinque cambi anche per la Valenzana Mado di mister Pellegrini. Occhi puntati su Simone Benedetti, difensore con 5 presenze in Serie A nel 2014/2015 con la maglia del Cagliari.

Valenzana Mado: 1 Alberto Rossi, 4 Alessandro Rossi, 5 Stradini, 7 Benedetti, 10 Ricciardi, 17 Ciliberto, 27 Pio Loco, 28 Bianchi, 29 West, 30 Necchio, 31 Belecco. A disposizione: 12 Pallavicini, 8 Mihali, 9 Lusha, 11 Sammouni, 14 Squarise, 16 Battocchio, 20 Torre, 23 Taverna, 25 Megna. Allenatore: Luca Pellegrini.

Millesimo – Valenzana Mado, l’avvicinamento

È il giorno del debutto del “Vittorio Viglino” in Serie D, rinnovato per l’occasione con la nuova tribuna che potrà accogliere 500 persone. Dopo le prove generali in Coppa, arriva anche l’attesissimo esordio casalingo in campionato. Il Millesimo ospita la Valenzana Mado per la seconda giornata di Serie D.

La squadra di mister Macchia ha perso 1-0 contro l’Imperia – pur lasciando contento l’allenatore – e vuole rifarsi subito. Zero punti alla prima anche per i piemontesi, sconfitti per 1-2 dalla fortissima Alessandria, una delle favorite alla vittoria del campionato. Oggi il ritorno al Viglino, dove i giallorossi hanno perso una sola partita di campionato negli ultimi tre anni e mezzo (lo scorso 26 ottobre, contro la Genova Calcio).