Serie D, al “Viglino” non si passa: Millesimo batte Lascaris 2-0, segnano Gualtieri e Villa

Millesimo. La squadra di mister Macchia si conferma ancora una volta padrone del “Viglino”. I giallorossi superano 2-0 il Lascaris nella quinta giornata di Serie D e centrano la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia.
Una vittoria costruita con una prestazione solida e attenta, sbloccata al 15’ da Gualtieri sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Villar. Il Millesimo ha poi difeso il vantaggio, concedendo poco agli avversari e provando a sfruttare gli spazi lasciati dal Lascaris.
Nella ripresa la squadra di Fabio Macchia ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita, fino al gol dell’84’. A firmarlo è stato Villa, bravo a inserirsi sul secondo palo e a trasformare di testa il cross di Piccardo per il definitivo 2-0.
Il Lascaris ha provato a riaprire la gara, ma il Millesimo ha mantenuto compattezza e attenzione fino al triplice fischio. Una vittoria importante per i giallorossi, che reagiscono così alla sconfitta di Derthona e continuano a costruire il proprio percorso in Serie D facendo del “Viglino” un vero punto di forza.
I risultati dagli altri campi
Alessandria 2-0 Asti
Bra – Celle Varazze rinviata
Chisola 1-2 Ligorna
Gozzano 2-1 Sanremese
Imperia 2-0 Fezzanese
Saluzzo 0-0 Derthona
Sestri Levante 1-2 Biellese
Valenzana 1-2 Borgosesia
La classifica
1 Biellese 11 punti
2 Derthona 11 punti
3 Gozzano 10 punti
4 Alessandria 9 punti
5 Millesimo 9 punti
6 Saluzzo 9 punti
7 Imperia 7 punti
8 Fezzanese 7 punti
9 Ligorna 7 punti
10 Asti 7 punti
11 Lascaris 7 punti
12 Borgosesia 5 punti
13 Sanremese 5 punti
14 Chisola 4 punti
15 Sestri Levante 4 punti
16 Bra 2 punti
17 Valenzana 1 punti
18 Celle Varazze 0 punti
La cronaca minuto per minuto
(15’ Gualtieri, 84’ Villa) Millesimo 2 : 0 Lascaris
Finisce qui, il Millesimo vince e convince, al “Viglino” fa 3 vittorie su 3
95’ Mister Fabio Macchia incita il pubblico ed esulta, aspetta solo il fischio finale
94’ Ierino va vicino al gol di testa su cross da sinistra, il pallone rimbalza a terra, perde velocità e termina di poco a sinistra
92’ Lascaris che prova comunque ad attaccare nonostante il poco tempo rimasto a disposizione
90’ 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara
86’ Entra Cinquini esce Villar autore di una partita superlativa
84’ Si accende la partita dopo il gol del Millesimo considerato irregolare dalla panchina del Lascaris, viene espulso un membro dello staff e ammonito Vanegas
83’ Gol! Piccardo recupera palla a destra su Savva e mette un cross sul secondo palo, Villa di testa insacca alle spalle di Castaldi, 2-0
80’ Villar va vicino ad un gol da cineteca, dalla bandierina del calcio d’angolo mette in mezzo un tiro-cross che va vicinissimo al palo alla sinistra di Castaldi
79’ Ammonito Accorsini. Cambio Millesimo entra Piccardo esce Gabelli
78’ Villa ci prova da posizione defilata, la conclusione di potenza, però, viene sporcata in calcio d’angolo dalla difesa
74’ Esce Zeni entra Siga per il Lascaris
73’ Entra Gadau esce Totaro per il Millesimo di mister Macchia
71’ Tiro di Ierino dopo un recupero palla a centrocampo, il numero 7 tira di sinistro ma esce fuori una conclusione debole che Sciascia controlla in tuffo
70’ Cambio Lascaris entra Trombin esce Maugeri
68’ Cambio Millesimo entra Piazza esce Insolito
65’ Clamoroso gol sbagliato dal Millesimo! Totaro recupera palla e si lancia a tu per tu con Castaldi, il numero 7 incrocia di destro ma chiude troppo e il pallone finisce esterno. Entra Vanegas esce Cena per il Lascaris
61’ Grande occasione Millesimo, Villa recupera palla e si lancia verso la porta, il neo entrato tenta la conclusione ad incrociare da posizione defilata, il pallone termina sul fondo passando a pochi centimetri dal palo
57’ Cambio Millesimo entra Villa esce Piacenza tra gli applausi convinti dei tifosi millesimesi
56’ Lascaris va vicino al pareggio con un tiro deviato da fuori area che termina non distante dalla porta difesa da Sciascia
49’ Ammonito Fioccardi per un fallo di reazione, il giocatore neo entrato rischia molto mettendo le mani sul volto del difensore del Millesimo
Si riparte! Millesimo che gestisce all’indietro il primo possesso del secondo tempo
Cambi Lascaris, entra Fioccardi esce Guzman
Secondo tempo
Finisce tra gli applausi del pubblico il primo tempo del Millesimo
45’ Assegnati due minuti addizionali
39’ Cambio Lacaris esce Pretti per infortunio entra Cottafava
36’ Guzman ammonito per un fallo fuori tempo a centrocampo
34’ Il Millesimo recupera palla a centrocampo, Gualtieri a destra salta l’avversario e tira verso la porta di potenza, Castaldi in tuffo blocca in due tempi
29’ Lascaris vicino al pareggio con un autogol della difesa del Millesimo, Nenci in scivolata intercetta un cross proveniente da sinistra e pallone che termina in corner a pochi metri dal palo
28’ Squadre che cercano di non sbilanciarsi per non concedere ripartenze in campo aperto in una dase di partita equilibrata
22’ Ci prova Accorsini da fuori area, Sciascia controlla senza problemi e blocca
20’ Si fa vedere in avanti anche il Lascaris, Gualtieri chiude benissimo in scivolata l’iniziativa sulla sinistra e mette in corner un pallone che poteva risultare pericoloso
17’ Insolito recupera palla al limite dell’area e serve Totaro, il numero 7 rientra e calcia a giro, Castaldi in tuffo blocca senza problemi
15’ Gol! Il Millesimo sblocca la gara su corner, Villar dalla bandierina mette benissimo al centro, più in alto di tutti salta Gualtieri e di testa batte Castaldi. 1-0 Millesimo
14’ Gualtieri scatenato sulla fascia destra arriva ancora sul fondo e crossa al centro, la difesa torinese mette in angolo
10’ Corner di Villar da destra, Leali di testa riesce a impattare ma il pallone termina alto sul fondo
8’ Gualtieri parte da centrocampo e si accentra, il numero 11 arriva al tiro da fuori area e Castaldi deve allungarsi e mettere in corner
6’ Millesimo che parte bene, la squadra di Macchia ha iniziato con mentalità offensiva con Totaro e Piacenza a battagliare là davanti
3’ Prima occasione Millesimo con Piacenza che arriva sul fondo e mette in mezzo per Totaro che calcia di prima ma non inquadra la porta
Si parte! Primo possesso per la squadra ospite
Primo tempo
Formazioni:
Millesimo: 1 Sciascia, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 10 Villar, 11 Gualtieri, 14 Insolito, 18 Reali, 19 Gabelli, 21 Piacenza, 23 Nenci, 27 Cappellari. A disposizione: 12 Odorico, 4 Cinquini, 5 Piazza, 6 Gadau, 9 Piccardo, 16 Ghibaudo, 24 Rossello, 26 Ferraro, 30 Villa. Allenatore: Fabio Macchia.
Lascaris: 1 Castaldi, 2 Capra, 3 Savva, 4 Cena, 5 Fiore, 6 Accorsini, 7 Ierino, 8 Pretti, 9 Zeni, 10 Maugeri, 11 Guzman. A disposizione: 12 Lepore, 13 Quattrocchi, 14 Sottil, 14 Bruno, 15 Bianco, 16 Cottafava, 17 Vanegas, 18 Trombin, 19 Fioccardi, 20 Siga. Allenatore: Alberto Falco.
Arbitra Gippetto Daniele da Reggio Emilia coadiuvato da Di Meo Matteo (Parma) e Manassero Tommaso (Piacenza)
Millesimo. Si torna al “Viglino”. Il Millesimo di Fabio Macchia affronta il Lascaris nella quinta giornata di Serie D e va a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo del Derthona.
I giallorossi tornano davanti al proprio pubblico con la voglia di riprendere il cammino dopo un avvio di stagione che ha già regalato soddisfazioni importanti. Da neopromossa, infatti, la squadra di Macchia ha già conquistato vittorie pesanti contro Valenzana e Alessandria, confermando di poter affrontare la nuova categoria con personalità.
Occhi puntati ancora una volta su Piacenza, protagonista nell’ultima gara interna con una tripletta. Macchia sceglie di affidarsi anche al gruppo che ha conquistato la promozione, con Gualtieri e Lazzaretti a guidare una squadra chiamata a disputare una partita compatta e attenta.
Di fronte ci sarà un Lascaris che arriva al “Viglino” con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato. Una sfida che si preannuncia combattuta, con il Millesimo intenzionato a sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica.