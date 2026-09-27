Serie D, al “Viglino” non si passa: Millesimo batte Lascaris 2-0, segnano Gualtieri e Villa

Millesimo. La squadra di mister Macchia si conferma ancora una volta padrone del “Viglino”. I giallorossi superano 2-0 il Lascaris nella quinta giornata di Serie D e centrano la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche in campionato, la quarta considerando anche la Coppa Italia.

Una vittoria costruita con una prestazione solida e attenta, sbloccata al 15’ da Gualtieri sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Villar. Il Millesimo ha poi difeso il vantaggio, concedendo poco agli avversari e provando a sfruttare gli spazi lasciati dal Lascaris.

Nella ripresa la squadra di Fabio Macchia ha avuto diverse occasioni per chiudere la partita, fino al gol dell’84’. A firmarlo è stato Villa, bravo a inserirsi sul secondo palo e a trasformare di testa il cross di Piccardo per il definitivo 2-0.

Il Lascaris ha provato a riaprire la gara, ma il Millesimo ha mantenuto compattezza e attenzione fino al triplice fischio. Una vittoria importante per i giallorossi, che reagiscono così alla sconfitta di Derthona e continuano a costruire il proprio percorso in Serie D facendo del “Viglino” un vero punto di forza.

I risultati dagli altri campi

Alessandria 2-0 Asti

Bra – Celle Varazze rinviata

Chisola 1-2 Ligorna

Gozzano 2-1 Sanremese

Imperia 2-0 Fezzanese

Saluzzo 0-0 Derthona

Sestri Levante 1-2 Biellese

Valenzana 1-2 Borgosesia



La classifica

1 Biellese 11 punti

2 Derthona 11 punti

3 Gozzano 10 punti

4 Alessandria 9 punti

5 Millesimo 9 punti

6 Saluzzo 9 punti

7 Imperia 7 punti

8 Fezzanese 7 punti

9 Ligorna 7 punti

10 Asti 7 punti

11 Lascaris 7 punti

12 Borgosesia 5 punti

13 Sanremese 5 punti

14 Chisola 4 punti

15 Sestri Levante 4 punti

16 Bra 2 punti

17 Valenzana 1 punti

18 Celle Varazze 0 punti



La cronaca minuto per minuto

(15’ Gualtieri, 84’ Villa) Millesimo 2 : 0 Lascaris

Finisce qui, il Millesimo vince e convince, al “Viglino” fa 3 vittorie su 3

95’ Mister Fabio Macchia incita il pubblico ed esulta, aspetta solo il fischio finale

94’ Ierino va vicino al gol di testa su cross da sinistra, il pallone rimbalza a terra, perde velocità e termina di poco a sinistra

92’ Lascaris che prova comunque ad attaccare nonostante il poco tempo rimasto a disposizione

90’ 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara

86’ Entra Cinquini esce Villar autore di una partita superlativa

84’ Si accende la partita dopo il gol del Millesimo considerato irregolare dalla panchina del Lascaris, viene espulso un membro dello staff e ammonito Vanegas

83’ Gol! Piccardo recupera palla a destra su Savva e mette un cross sul secondo palo, Villa di testa insacca alle spalle di Castaldi, 2-0

80’ Villar va vicino ad un gol da cineteca, dalla bandierina del calcio d’angolo mette in mezzo un tiro-cross che va vicinissimo al palo alla sinistra di Castaldi

79’ Ammonito Accorsini. Cambio Millesimo entra Piccardo esce Gabelli

78’ Villa ci prova da posizione defilata, la conclusione di potenza, però, viene sporcata in calcio d’angolo dalla difesa

74’ Esce Zeni entra Siga per il Lascaris

73’ Entra Gadau esce Totaro per il Millesimo di mister Macchia

71’ Tiro di Ierino dopo un recupero palla a centrocampo, il numero 7 tira di sinistro ma esce fuori una conclusione debole che Sciascia controlla in tuffo

70’ Cambio Lascaris entra Trombin esce Maugeri

68’ Cambio Millesimo entra Piazza esce Insolito

65’ Clamoroso gol sbagliato dal Millesimo! Totaro recupera palla e si lancia a tu per tu con Castaldi, il numero 7 incrocia di destro ma chiude troppo e il pallone finisce esterno. Entra Vanegas esce Cena per il Lascaris

61’ Grande occasione Millesimo, Villa recupera palla e si lancia verso la porta, il neo entrato tenta la conclusione ad incrociare da posizione defilata, il pallone termina sul fondo passando a pochi centimetri dal palo

57’ Cambio Millesimo entra Villa esce Piacenza tra gli applausi convinti dei tifosi millesimesi

56’ Lascaris va vicino al pareggio con un tiro deviato da fuori area che termina non distante dalla porta difesa da Sciascia

49’ Ammonito Fioccardi per un fallo di reazione, il giocatore neo entrato rischia molto mettendo le mani sul volto del difensore del Millesimo

Si riparte! Millesimo che gestisce all’indietro il primo possesso del secondo tempo

Cambi Lascaris, entra Fioccardi esce Guzman

Secondo tempo

Finisce tra gli applausi del pubblico il primo tempo del Millesimo

45’ Assegnati due minuti addizionali

39’ Cambio Lacaris esce Pretti per infortunio entra Cottafava

36’ Guzman ammonito per un fallo fuori tempo a centrocampo

34’ Il Millesimo recupera palla a centrocampo, Gualtieri a destra salta l’avversario e tira verso la porta di potenza, Castaldi in tuffo blocca in due tempi

29’ Lascaris vicino al pareggio con un autogol della difesa del Millesimo, Nenci in scivolata intercetta un cross proveniente da sinistra e pallone che termina in corner a pochi metri dal palo

28’ Squadre che cercano di non sbilanciarsi per non concedere ripartenze in campo aperto in una dase di partita equilibrata

22’ Ci prova Accorsini da fuori area, Sciascia controlla senza problemi e blocca

20’ Si fa vedere in avanti anche il Lascaris, Gualtieri chiude benissimo in scivolata l’iniziativa sulla sinistra e mette in corner un pallone che poteva risultare pericoloso

17’ Insolito recupera palla al limite dell’area e serve Totaro, il numero 7 rientra e calcia a giro, Castaldi in tuffo blocca senza problemi

15’ Gol! Il Millesimo sblocca la gara su corner, Villar dalla bandierina mette benissimo al centro, più in alto di tutti salta Gualtieri e di testa batte Castaldi. 1-0 Millesimo

14’ Gualtieri scatenato sulla fascia destra arriva ancora sul fondo e crossa al centro, la difesa torinese mette in angolo

10’ Corner di Villar da destra, Leali di testa riesce a impattare ma il pallone termina alto sul fondo

8’ Gualtieri parte da centrocampo e si accentra, il numero 11 arriva al tiro da fuori area e Castaldi deve allungarsi e mettere in corner

6’ Millesimo che parte bene, la squadra di Macchia ha iniziato con mentalità offensiva con Totaro e Piacenza a battagliare là davanti

3’ Prima occasione Millesimo con Piacenza che arriva sul fondo e mette in mezzo per Totaro che calcia di prima ma non inquadra la porta

Si parte! Primo possesso per la squadra ospite

Primo tempo

Formazioni:

Millesimo: 1 Sciascia, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 10 Villar, 11 Gualtieri, 14 Insolito, 18 Reali, 19 Gabelli, 21 Piacenza, 23 Nenci, 27 Cappellari. A disposizione: 12 Odorico, 4 Cinquini, 5 Piazza, 6 Gadau, 9 Piccardo, 16 Ghibaudo, 24 Rossello, 26 Ferraro, 30 Villa. Allenatore: Fabio Macchia.

Lascaris: 1 Castaldi, 2 Capra, 3 Savva, 4 Cena, 5 Fiore, 6 Accorsini, 7 Ierino, 8 Pretti, 9 Zeni, 10 Maugeri, 11 Guzman. A disposizione: 12 Lepore, 13 Quattrocchi, 14 Sottil, 14 Bruno, 15 Bianco, 16 Cottafava, 17 Vanegas, 18 Trombin, 19 Fioccardi, 20 Siga. Allenatore: Alberto Falco.

Arbitra Gippetto Daniele da Reggio Emilia coadiuvato da Di Meo Matteo (Parma) e Manassero Tommaso (Piacenza)

Millesimo. Si torna al “Viglino”. Il Millesimo di Fabio Macchia affronta il Lascaris nella quinta giornata di Serie D e va a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo del Derthona.

I giallorossi tornano davanti al proprio pubblico con la voglia di riprendere il cammino dopo un avvio di stagione che ha già regalato soddisfazioni importanti. Da neopromossa, infatti, la squadra di Macchia ha già conquistato vittorie pesanti contro Valenzana e Alessandria, confermando di poter affrontare la nuova categoria con personalità.

Occhi puntati ancora una volta su Piacenza, protagonista nell’ultima gara interna con una tripletta. Macchia sceglie di affidarsi anche al gruppo che ha conquistato la promozione, con Gualtieri e Lazzaretti a guidare una squadra chiamata a disputare una partita compatta e attenta.

Di fronte ci sarà un Lascaris che arriva al “Viglino” con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato in questo avvio di campionato. Una sfida che si preannuncia combattuta, con il Millesimo intenzionato a sfruttare il fattore campo per tornare a muovere la classifica.