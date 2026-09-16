Millesimo da occhi a cuore! Travolge l’Alessandria con una tripletta di Piacenza: 4-1 addirittura stretto ai giallorossi

Millesimo 4 (21′, 27′ Piacenza, 50′) – Alessandria 1 (42′)

Potrebbe sembrare troppo sprecare aggettivi trionfalistici a settembre. Ma la prestazione odierna del Millesimo costringe all’Eccezione. Contro l’Alessandria, tra le squadre più ambiziose del girone, i giallorossi di Macchia vincono 4-1. Ma il dato che rende l’idea della prestazione perfetta della squadra di Macchia è che il risultato finale può addirittura considerarsi stretto vista la mole occasioni prodotte. Una partita dove, inoltre, c’è stato anche un imprevisto non di poco conto da gestire. Dopo un primo tempo che sarebbe potuto terminare tre o quattro a zero, l’Alessandria ha trovato il goal del 2-1 che avrebbe potuto far tremare le gambe al Millesimo. Così non è stato. La ripresa è stata più equilibrata ma, borsino occasioni alla mano, i giallorossi hanno legittimato la vittoria creando almeno altre cinque situazioni tra goal fatti e sfiorati.

92′ “Macchia portaci in Europa” il coro che si leva dalla tribuna, finita la tensione si passa ai sorrisi.

Quattro minuti di recupero.

90′ Ancora Millesimo: cross di Villa, testa di Cinquini. Para Anino.

86′ Standing ovation per Piacenza, esce e al suo posto entra Villa.

85′ Occasione Alessandria: tiro al volo di Benedetto in area, para Conde.

80′ Esce Villar, entra Cinquini.

78′ Macchia aggiunge qualità: esce Gadau ed entra Insolito.

75′ Giallo a Cirio per un fallo su Gabelli. I padroni di casa volevano l’espulsione per fallo da ultimo uomo.

73′ Piacenza salta l’uomo e calcia a incrociare, vicino al quinto goal. Spiace scomodare un aggettivo così duro, ma difesa dell’Alessandria imbarazzante in molti frangenti.

72′ Poker del Millesimo! Rapido contropiede dei giallorossi, Gabelli entra in area e allarga per Piacenza. L’attaccante firma la tripletta personale facendo esplodere il Viglino.

70′ D’Iglio spaventa il Millesimo con una punizione che esce di poco rispetto al palo più lontano. Calcio piazzata guadagnato da Rizzo, fermato da Reali costretto al fallo da ammonizione.

67′ Calcia a incrociare Saccà, blocca comodamente a terra Conde.

64′ Millesimo inserisce Gabelli al posto di Totaro.

61′ Si salva il Millesimo: prima Saccà da posizione defilata ma ravvicinata calcia a botta sicura ma Conde devia in corner. Poi, rasoterra insidioso di Ceccarelli, ma il portiere locale è bravo a respingere un tiro rasoterra non forte ma che non ha visto partire.

55′ Sesia richiama in panchina Diop, dentro Saccà, out Larotonda, al suo posto Balan. Il Millesimo mette Piazza al posto di Rossello.

54′ Diagne si accentra e tocca per D’Iglio al limite. Tiro abbondantemente alto.

50′ Tris del Millesimo! Gualtieri! Il giallorossi avrebbero meritato di chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio, ci pensa il numero 11 a mettere a posto la questione. Corner di Villar, colpo di testa nell’area piccola. 3 a 1!

46′ Due cambi per Sesia: fuori Tiana e Camara, dentro Diagne e Ceccarelli.

Secondo tempo

45′ Si chiude il primo tempo.

42′ Cirio accorcia! Colpo di testa su corner, Conde respinge centrale e il calciatore dei grigi ribadisce calciando in rete.

42′ L’Alessandria prova a chiudere attaccando.

39′ Di nuovo Millesimo vicino al tris: Totaro scatta in posizione regolare, ma come Gualtieri si fa ipnotizzare dal portiere in uscita.

37′ Millesimo vicino al tris! Gualtieri fa mangiare la polvere a tre avversari, parte dalla sua metà campo palla al piede e si presenta davanti al portiere avversario, non riesce però ad angolare abbastanza.

36′ Cross di Ferraro per Totaro, che controlla in posizione defilata. Calcia ma colpisce l’esterno della rete.

32′ Fallo a centrocampo di Rossello sanzionato col cartellino giallo.

27′ E’ un Millesimo da far girare la testa! Raddoppia Piacenza, sempre lui! Azione che dalla destra si sviluppa sulla sinistra, difesa dell’Alessandria apre voragini. Piacenza calcia fortissimo sotto all’incrocio del palo più vicino!

24′ Millesimo sul velluto sfiora il bis tre volte. Prima Piacenza viene anticipato dal portiere in uscita, era lanciato da solo a rete. Poi, sempre Piacenza calcia da posizione ravvicinata col pallone che viene deviato fuori. Infine a seguito di un corner, colpo di testa solo respinto da Anino. Poi la difesa libera.

21′ Goal del Millesimo! Piacenza. La punta cosseriese è lestissimo nel deviare di piede il cross basso di Gualtieri freddando il portiere avversario sul primo palo!

19′ Diop colpisce di testa in area, ma il pallone è alto.

17′ Alfiero fa a sportellate in area con Reali, riesce a girarsi ma Lazzaretti è bravo nel raddoppio. Anche in precedenza una palla lunga ha creato problemi alla difesa piemontese. Totaro ha controllato ma il suo cross in mezzo è stato preso in uscita Anino.

12′ Rizzo tocca per Diop in area. Calcia ma non angola abbastanza, respinge a terra Conde.

10′ Occasione Alessandria: azione insistita sulla destra, calcia Cirio. Pallone sul palo ma Conde sembrava in traiettoria.

Millesimo così schierato: Conde in porta. Da sx a dx Gualieri, Reali, Nenci, Ferraro. Lazzaretti play. Mezzali Gadau e Rossello. Villar sulla trequarti. Totaro e Piacenza davanti.

7′ Millesimo pericoloso. Azione dalla destra, Piacenza crossa teso al centro. Sul secondo palo Totaro manca di un soffio il tap in disturbato da Tiana.

6′ Pallone vagante nell’area del Millesimo, Alfiero prova a farsi largo col corpo ma Conde smanaccia di pugno.

4′ Buon avvio del Millesimo, che prova a fare la partita. Lazzaretti lancia in verticale Totaro, che controlla in area ma viene chiuso da Benedetto. L’Alessandria sembra poter patire la palla lunga alle spalle della linea. Anche se i primi due tentativi del Millesimo sono stati stoppati per fuorigioco.

Modulo 4-3-1-2 per il Millesimo. Macchia gioca offensivo contro la capolista. Trequartista Villar, attaccanti Totaro e Piacenza. Modulo 3-5-2 per l’Alessandria.

1′ Si parte. Millesimo in maglia rossa, classica divisa grigia con calzettoni e pantaloncini neri per l’Alessandria.

Tutto pronto per l’inizio del match. Tribuna dei locali gremita al Viglino nonostante il giorno feriale. Presente anche una sessantina di ultras alessandrini.

Leggi qui l’anteprima.

Primo tempo

Millesimo: 22 Conde, 6 Gadau, 7 Totaro, 8 Lazzaretti, 10 Villar, 11 Gualtieri, 18 Reali, 21 Piacenza, 23 Nenci, 24 Rossello, 26 Ferraro. A disposizione: 1 Sciascia, 3 Cigliutti, 4 Cinquini, 5 Piazza, 14 Insolito, 16 Ghibaudo, 19 Gabelli, 27 Cappellari, 30 Villa. Allenatore: Fabio Macchia.

Alessandria: 1 Anino, 5 Benedetto, 8 D’Iglio, 9 Diop, 10 Rizzo, 11 Alfiero, 17 Lazzarini, 24 Cirio, 27 Camara, 28 Larotonda, 30 Tiana. A disposizione: 22 Colla, 2 Ceccarelli, 4 Morganti, 6 Balan, 7 Saccà, 13 Diagne, 18 Lo Duca, 20 Boveri, 29 Savona. Allenatore: Marco Sesia.

Arbitro: Andrea Santeramo di Monza. Assistenti: Dario Fantaccione di Balsamo, Marcello Filipponi di Monza.