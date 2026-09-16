Serie D, mercoledì di gala al Viglino: c’è Millesimo-Alessandria

Turno infrasettimanale del campionato di Serie D Girone A. Il Millesimo neopromosso ospita l’Alessandria alle 15 al Viglino (diretta live su IVG). Sfida di particolare fascino per il blasone dei grigi oltre che per la tifoseria che hanno al seguito. Solo quattro anni fa, nella stagione 21/22, i valbormidesi erano in Prima Categoria mentre i piemontesi in Serie B.

Il Millesimo ha avuto un buon impatto con la categoria. Ha battuto in Coppa Italia la Fezzanese e il Celle Varazze (doppio 2-1) e in campionato, dopo la sconfitta di misura contro l’Imperia 1-0, si è imposto domenica 2-1 contro la Valenzana.

L’Alessandria arriva con 6 punti dopo due giornate, unica squadra a punteggio pieno. L’allenatore è Marco Sesia, il tecnico che ha guidato il Vado alla promozione in Serie C. Ma anche la rosa è costellata da vecchie conoscenze del calcio savonese. Ad esempio, in difesa c’è Diego Galliani, ex Albenga. A centrocampo Diego Balan (l’anno scorso al Celle Varazze) e Giuseppe D’Iglio, mente del super Vado di mister Marco Didu. Senza dimenticare il giovane esterno quilianese Patrick Lazzarini. Apprezzato l’anno scorso da Sesia durante il periodo al Vado, lo ha voluto con sé anche quest’anno. In attacco c’è un altro protagonista del Vado vincente dell’anno scorso come Vincenzo Alfiero.

Il Celle Varazze di mister Savio Amirante deve cercare di raccogliere punti dopo la buona prova di Sanremo chiusa però senza punti. Non sarà facile però in trasferta sul campo di un Saluzzo che ha raccolto 4 punti nelle prime due giornate. Calcio di inizio alle ore 16.

Serie D Girone A: la terza giornata

Bra-Biellese, Chisola-Sanremese, Imperia-Asti, Millesimo -Alessandria, Saluzzo-Celle Varazze, Valenzana Mado-Lascaris, Ligorna – Derthona, Gozzano-Borgosesia, Sestri Levante-Fezzanese.

La classifica dopo due giornate

Alessandria 6, Biellese, Fezzanese, Saluzzo, Sanremese, Derthona, Imperia e Lascaris 4; Sestri Levante, Asti e Millesimo 3; Bra, Ligorna e Gozzano 1; Valenzana, Borgosesia, Celle Varazze e Chisola 0. Borgosesia e Chisola hanno una gara in meno, la loro partita era stata interrotta per un infortunio all’arbitro.