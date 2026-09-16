Serie D Girone A (3^ giornata): impresa Millesimo, Celle Varazze ancora a zero punti

Il turno infrasettimanale di Serie D non è un turno interlocutorio. Almeno per il Millesimo, che ricorderà per sempre questo mercoledì pomeriggio. I giallorossi firmano un’impresa e battono per 4-1 l’Alessandria. Decisive la tripletta dell’ex Cairese Piacenza e la rete di Gualtieri. Qui la cronaca minuto per minuto della partita.

Altra giornata negativa invece per il Celle Varazze. Le Civette perdono 3-1 contro il Saluzzo e rimangono a zero punti in classifica. I piemontesi aprono le marcature al 25′ con Morleo e raddoppiano con Fontana al 31′, su rigore. Per gli uomini di Amirante la riapre Gabriel Graziani a fine primo tempo. È l’unico marcatore stagionale dei biancoblù, avendo segnato anche in Coppa al Millesimo. Nella ripresa il pari non arriva e al 94′ Furtado chiude i conti.

Giornata negativa anche per le altre liguri: la Sanremese perde con il Chisola, l’Imperia con l’Asti e il Ligorna – prossimo avversario del Celle Varazze – contro il Derthona – prossimo avversario del Millesimo.

I risultati

Bra 0-1 Biellese, Chisola 1-0 Sanremese, Imperia 1-2 Asti, Millesimo 4-1 Alessandria, Saluzzo 3-1 Celle Varazze, Valenzana 0-1 Lascaris, Ligorna 2-3 Derthona, Gozzano – Borgosesia (in corso), Sestri Levante – Fezzanese (in corso)

La classifica

Saluzzo 7, Biellese 7, Derthona 7, Lascaris 7, Millesimo 6, Asti 6, Alessandria 6, Fezzanese 4*, Imperia 4, Sanremese 4, Sestri Levante 3*, Chisola 3, Gozzano 1*, Bra 1, Ligorna 1, Borgosesia 0*, Valenzana 0, Celle Varazze 0.