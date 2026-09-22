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Serie D, Celle Varazze: è finita anche con mister Amirante

Dopo Corradi, il club saluta anche il tecnico genovese: zero punti ma gli allenatori saranno già tre. Solo cinque giorni fa il presidente Mansueto lo aveva elogiato pubblicamente

Generico agosto 2026

Non siamo nemmeno a fine settembre, ma il Celle Varazze saluta il secondo allenatore nella stagione. La preparazione era iniziata con mister Alberto Corradi, poi le strade si erano presto separate.

La società aveva poi scommesso su Savio Amirante, debuttante in categoria. Solo venerdì scorso il presidente Mansueto aveva elogiato il tecnico ai nostri microfoni nonostante la penuria di risultati: “Amirante resta al suo posto, la sua idea mi piace”.

Oggi, invece, il club ha esonerato l’allenatore e, nei prossimi giorni, renderà noto il nome della nuova guida tecnica. Amirante ha perso tutte e cinque le partite disputate: quella di coppa contro il Millesimo e le prime quattro di campionato.

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