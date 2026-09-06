Serie D, il Celle Varazze perde in casa per 1-0 contro il Derthona giocando più di un’ora in superiorità

Celle Ligure. Secondo ko di fila all’Olmo-Ferro. Dopo l’1-2 con il Millesimo in Coppa, il Celle Varazze perde anche la prima di campionato.

Eppure l’inizio è tutto storto. Al 2′ pasticcio di Ghigliotti, rigore inevitabile. Dal dischetto Buongiorno spiazza Atzori, 0-1 al 3′. Doccia fredda.

Poi la gara cambia. Al 21′ Nobile interviene da ultimo uomo, rosso diretto. Da lì in poi le Civette giocano più di un’ora con l’uomo in più.

Spingono, creano, ma non la mettono. Donaggio si divora il pari da due passi, Graziani impegna Manzi, Traniello trova un super Manzi nell’angolino. Il Derthona si abbassa e resiste con ordine.

Atzori tiene vivo il Celle con due parate importanti su Patti e Tocila. Nel finale è arrembaggio. Armini sfiora l’incrocio, poi all’ultimo secondo Graziani calcia a giro di sinistro. Fuori di un soffio, al 94′.

Finisce 0-1. Applausi per l’impegno, ma resta l’amaro. Giocare 70 minuti in superiorità e non trovare il gol pesa. Ad Amirante manca cattiveria negli ultimi metri. Cacciatore, invece, porta a casa tre punti d’oro con carattere e un Manzi decisivo.

La cronaca

Celle Varazze 0 – 1 Derthona (3’ Buongiorno)

Finisce qua! Celle Varazze che ci ha provato fino all’ultimo ma senza riuscire a pareggiare la partita

94’ Graziani va vicino al gol del pareggio all’ultimo secondo con un tiro a giro di sinistro da posizione defilata

91’ Assegnati 5 minuti di recupero

90’ Da fuori area defilato sulla sinistra prova il tiro a giro Armini, pallone che termina non lontano dall’incrocio dei pali, altro brivido per il Derthona che sta rischiando molto in questo finale

89’ Ammonito il nuovo entrato Daffonchio per un fallo sulla trequarti

87’ Grande occasione sfumata da Donaggio, l’attaccante numero 10 si ritrova il pallone tra i piedi dopo il tiro di Graziani parato dal portiere, da pochi passi non inquadra la porta

86’ Cambio per il Derthona entra Lovaglio esce Moriano

81’ Doppio corner battuto dal Celle che continua a spingere e pressare senza trovare la rete del pareggio

80’ Esce il numero 10 Artiglia ed entra Gilli per il Derthona

78’ Esce Lustosa entra Chiaia per il Celle Varazze

75’ Ci prova anche Di Battista da fuori di destro, tiro molto potente ma non angolato, Manzi blocca in sicurezza

72’ Colpo di testa di Donaggio che finisce alto

67’ Cambi per il Celle esce Marino entra Di Battista ed entra Arata per Ghigliotti, entra Armini esce Traniello

66’ Corner battuto sul secondo palo troppo lungo per i compagni

65’ Bella azione delle civette che arrivano al cross dalla destra, passaggio finale intercettato dalla difesa e messo in angolo

62’ Grandissima occasione sfumata per il Derthona, il nuovo entrato Tocila dopo un regalo della difesa tira centrale di potenza, Atzori pronto respinge

59’ Altri cambi per il Derthona esce il numero 14 Ceccarini ed entra Tocila, esce Buongiorno entra il numero 5 Daffonchio, per il Varazze esce il 20 Annaloro per Bovio

58’ Parata di Atzori su Patti, conclusione insidiosa che il portiere devia in angolo

57’ Angolo gestito bene dal Celle che mette in mezzo con Graziani, Manzi esce in presa alta e recupera il pallone

55’ Ammonito amche il nuovo entrato Patti a seguito di un fallo su Graziani che si stava dirigendo verso la porta avversaria

51’ Ammonito il numero 8 del Celle Varazze Squarzoni

50’ Ancora Celle Varazze, Traniello arriva sul fondo e mette bene in mezzo, Manzi intercetta benissimo in tuffo e spazza il pallone con i pugni

49’ Graziani sulla sinistra mette in mezzo per Luca Donaggio che stoppa e si gira, l’attaccante tira verso la porta ma non inquadra lo specchio e pallone che termina alla destra del portiere

48’ Celle che prova a spingere ma l’azione termina con il pallone sul fondo

Si riparte! Primo possesso per il Derthona che è chiamato a resistere con l’uomo in meno

Cambio per il Derthona esce il numero 8 Scienza ed entra Patti

Secondo tempo

Finisce qui il primo tempo sul risultato di 1-0 per la squadra ospite

45’ Grande tiro in porta di Traniello a seguito di un’azione prolungata del Celle Varazze, Manzi si supera e toglie la palla dall’angolino in basso a sinistra

42’ Celle Varazze che continua a spingere per cercare il gol del pareggio, Derthona leggermente schiacciato per resistere questi minuti finali di primo tempo

38’ Tiro fuori misura da parte di Traniello dopo una bella transizione di squadra

37’ Ammonito il numero 18 del Celle Padovan

35’ Conclusione da fuori di Graziani su cui Manzi arriva in tuffo e devia in angolo, Celle che dopo l’espulsione di Nobile ha preso coraggio

31’ Artiglia prova a rispondere al tiro di Lustosa e dopo un bel break a tagliare il campo prova a sorprendere Atzori ma la conclusione risulta centrale e non pericolosa

30’ Lustosa prova il tiro di sinistro a seguito di un contropiede gestito ottimamente dalla squadra di casa ma Manzi in tuffo riesce a deviare in fallo laterale

27’ Si riparte dopo l’interruzione per il cooling break

22’ Punizione battuta da Graziani, pallone che si scontra sulla barriera e nulla da fare per il Celle che ora potrà giocare con l’uomonin più

21’ Espulsione diretta per Nobile a seguito di un fallo da ultimo uomo commesso al limite dell’area sulla sinistra

20’ Ammonito Miragliotta per un fallo tattico a centrocampo

18’ Donaggio prova il tiro su un cross rasoterra dalla fascia destra da parte di Graziani ma la conclusione è debole e Manzi controlla senza problemi

17’ Bianconeri che fanno girare la palla e sfruttano il possesso per rifiatare un attimo e cercare l’imbucata per sorprendere la formazione di Amirante

12’ Fase di partita abbastanza confusa con continui cambi di fronte ma nessuna azione particolarmente pericolosa

8’ Primo tentativo per il Celle, cross dalla sinistra troppo lungo per Lustosa

3’ Parte Buongiorno dal dischetto e di destro spiazza Atzori tirando sul palo a sinistra del portiere, 1-0 Derthona

2’ Pasticcio difensivo di Ghigliotti che regala il pallone all’attaccante, il numero 4 nel tentativo di recuperare la palla fa fallo e il direttore di gara senza dubbi assegna il penalty. Ammonizione per Ghigliotti

Si comincia! Primo pallone per la squadra di casa che gestisce all’indietro



Primo tempo

Le formazioni:

Celle Varazze: 22 Atzori, 3 Miragliotta, 4 Ghigliotti, 8 Squarzoni, 10 Donaggio, 11 Lustosa, 18 Padovan, 20 Annaloro, 21 Graziani, 23 Marino, 26 Traniello. A disposizione: 1 Radu, 6 Arata, 7 Di Battista, 14 Mataloni, 16 Bovio, 17 Armini, 25 Ressia, 27 Calcagno, 28 Chiaia. Allenatore: Savio Amirante.

Derthona: 22 Manzi, 4 Stanga, 6 Cesari, 7 Moriano, 8 Scienza, 9 Buongiorno, 10 Artiglia, 14 Ceccarini, 21 Bortoletti, 23 Nobile, 24 Gerbino. A disposizione: 1 Bosco, 2 Polizzi, 5 Daffonchio, 11 Gozzo, 17 Tocila, 19 Gilli, 20 Patti, 27 Scalzi, 30 Lovaglio. Allenatore: Giuseppe Cacciatore (in panchina il vice: Vincenzo Pastore)

Arbitra Youness Ghanim da Saronno coadiuvato da Marcello Filippomi (Monza) e Diego Alexander Huete Valdivia (Milano)

Celle Ligure. E’ tempo di Serie D. Dopo un’estate di cambiamenti e l’arrivo di Savio Amirante in panchina, il Celle Varazze torna in campo per il campionato.

Le Civette arrivano dal ko casalingo con il Millesimo in Coppa Italia. Finì 1-2 all’Olmo-Ferro, con la doppietta di Gabelli e il gol di Graziani per i padroni di casa. Una partita con buone idee, però con qualche errore da correggere.

Oggi la seconda uscita stagionale in casa. Di fronte c’è il Derthona di Giuseppe Cacciatore, una delle squadre più attese del girone per via del ripescaggio. Fischio d’inizio alle 15 all’Olmo-Ferro, la stagione vera comincia adesso.