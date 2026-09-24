Serie D. Aldo Gardini allenatore del Celle Varazze: “re di Sardegna” col Lanusei e tante panchine nel centro italia

Aldo Gardini sarà il nuovo allenatore del Celle Varazze. Dopo la separazione a fine luglio con Alberto Corradi e l’esonero di mister Savio Amirante, si tratta del terzo tecnico in poco meno di tre mesi della presidenza Mansueto.

Corradi era stato “ereditato” dalla precedente gestione mentre Amirante era stato scelto “in emergenza” su indicazione delle anime liguri del club. Che, a proposito, dovrebbero avere sempre meno peso, vista anche la probabile rescissione del ds Umberto Barletta. Pare infatti che la direzione sportiva sia stata affidata ad Andrea Calce – ex dirigente di squadre laziali – mentre il nuovo dg annunciato direttamente da Mansueto è Paolo Cioeta.

Gardini è un tecnico laziale che, sicuramente, conosce meglio i nuovi innesti dirigenziali voluti dal presidente e, di conseguenza, potrebbe godere di maggiore fiducia rispetto ad Amirante. Classe 1968, nelle ultime stagioni Gardini ha guidato la Viterbese in Eccellenza. Due anni fa ha raggiunto il quarto posto, mentre l’anno scorso è stato esonerato a febbraio. In precedenza, aveva conquistato la promozione in Serie D con il Rieti, squadra che però poi non si era iscritta al campionato.

L’esperienza più significativa di Aldo Gardini in Serie D è stata quella con il Lanusei nel periodo pre Covid. Ha portato la squadra di una cittadina della Sardegna con poco meno di cinquemila abitanti fino ai playoff di Serie D. L’anno dopo, invece, ha conquistato la salvezza. In Serie D, però, sono arrivati anche gli esoneri con Ostiamare e Torres. La sua carriera era iniziata con il Trastevere. Conquista dei playoff di Serie D nel 16/17 e un buon campionato nella stagione seguente.

Ora un’impresa ardua. Il Celle Varazze tra coppa (una partita) e campionato (quattro gare) ha sempre perso. Domenica le civette andranno a fare visita al Bra dell’ex Riccardo Boschetto (il firmatario principale della salvezza dell’anno scorso). Anche i piemontesi non se la passano benissimo: solo due punti in queste prime giornate. Il Bra ha da poco ufficializzato l’ingresso in dirigenza di una vecchia conoscenza del calcio ligure come Francesco Virdis, calciatore del Savona e direttore sportivo dell’Albenga. Sette giorni dopo, sfida casalinga al Chisola.