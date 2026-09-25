Vado Ligure. Sono stati i giorni del primo impatto per mister Giancarlo Riolfo. Il Vado conta molto su di lui, protagonista lo scorso anno del miracolo salvezza ad Imperia, per ritrovare quell’ordine mentale che possa riportare la barra dritta in un campionato di Serie C che va vissuto sia per godersi ogni attimo, vista la storicità dell’annata, sia per lottare sino all’ultimo secondo per conquistare la salvezza.

Obiettivo che, al netto della difficoltà del girone, i rossoblù possono avere nelle proprie corde visto ciò che è stato mostrato a inizio stagione. E ora la palla passa al tecnico andorese, apparso molto sereno e determinato in conferenza stampa. Così come sul campo, dove, con occhio attento, sta cercando di conoscere al meglio il materiale a disposizione. L’obiettivo iniziale va sulla falsariga di quanto scritto prima: tornare a scendere in campo con la fiducia nei propri mezzi. Un Vado che non vuole subire, ma determinare.

Il modulo? Difficile dare una nuova impronta in pochi giorni, ma la battuta del “5-5-5” fa capire quanto per “Rio” sia più importante sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi nuovi calciatori. Nessun integralismo. Come per il “nodo portiere”, che per Riolfo è molto facile da sciogliere: Sala, Bellocci e Calvani continueranno ad alternarsi, nessun titolare fisso. Al suo fianco come vice allenatore ci sarà Paolo Pantera, suo storico collaboratore.

Riolfo ha dichiarato che si confronterà con la proprietà in modo sincero e diretto. La sua scelta è stata molto caldeggiata dal presidente Franco Tarabotto. Una stima reciproca tra le parti, con la volontà di avviare un rapporto duraturo e proficuo. Tuttavia, da figura navigata, non si è esentato dal lanciare un messaggio forte e chiaro: “Ne ho già parlato con tutti: per salvarsi servirà unione e non creare problemi per piccole cose“. Su IVG.it avevamo puntato proprio su questo tema: calma e sangue freddo.

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Serie C, Vado: mister Giancarlo Riolfo al lavoro verso la partita contro la Torres

E oggi è già vigilia. La squadra è in partenza in direzione Sardegna per la sfida di domani, alle ore 14:30, contro la Torres. In attesa della lista dei convocati, si va verso i forfait del centrocampista Di Munno e dell’attaccante Cernigoi. Un avvio non banale per mister Riolfo, che con i sardi era riuscito a raggiungere una salvezza ai playout in Serie D nella stagione 2018/2019. Un modo romantico per tornare ad allenare in C, categoria che negli anni ha continuato a seguire da spettatore dopo l’ultima esperienza nel 2022 con la Fermana.

Un ritorno in provincia, dove con il Savona aveva fatto un buon lavoro tra i professionisti, ma un esordio in rossoblù che, tuttavia, è solo da allenatore. Negli anni ’80, un giovane Riolfo aveva giocato proprio con i colori del Vado nell’allora campionato Interregionale. Da quella stagione sono passati circa quarant’anni.