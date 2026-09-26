Serie C, in campo Torres e Vado: 0-0 a metà partita

TORRES 0 – 0 VADO

Si va al riposo sullo 0 a 0.

48′ corner da sinistra per la Torres. Liviero trova in area Zecca che con un preciso colpo di testa chiama Bellocci alla parata in angolo. Sigli sviluppi conclusione di Di Stefano: sul fondo.

Sono 3 i minuti di recupero.

40′ veloce azione dei sardi, assist di Scotto per Di Stefano: tiro a giro, alto di poco.

38′ il Vado torna a farsi avanti. Calcio di punizione dalla trequarti. Hamlili cerca direttamente la porta: sul fondo.

34′ rapida ripartenza della Torres, Saltarelli si oppone alla conclusione di Di Stefano.

32′ sulla sinistra Liviero scarica per Berto, palla a Mastinu, cross sul secondo palo per Zecca che incorna: Bellocci respinge in angolo. Corner calciato in area, l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

31′ punizione dalla destra per la squadra sarda, cambio di gioco per Liviero, palla in area per Di Stefano fermato da Hergheligiu.

29′ caparbia iniziativa per vie centrali di Di Stefano, palla a Scotto che prova di prima intenzione dalla distanza ma non ha buona mira.

27′ traversone dalla destra di Zecca a trovare Scotto in area, il suo colpo di testa è facile preda di Bellocci.

22’30” ci si ferma per il cooling break. Dopo 2 minuti e mezzo si riparte.

21′ cross alto dalla sinistra di Scotto, Piana colpisce di testa e Bellocci per non rischiare smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina prolungata azione della Torres; arriva ancora alla conclusione da fuori Di Stefano, palla a lato alla destra del portiere vadese.

16′ cross basso di Zecca, Saltarelli respinge in angolo. Dalla bandierina va Mastinu, la difesa respinge, da fuori area Di Stefano scocca un gran tiro di controbalzo: fuori di poco.

12′ Vita recupera un pallone a centrocampo, serve sulla sinistra De Rinaldis che avanza e conclude da fuori area: alto.

All’8′ il Vado si affaccia nella metà campo avversaria e conquista un angolo dalla destra. De Rinaldis calcia basso, Berto respinge, la palla torna sui piedi di De Rinaldis che crossa nuovamente: la palla è indirizzata in porta, Zaccagno respinge.

In avvio è la Torres a provare a fare la partita. Al 6′ lungo lancio di Mastinu per Scotto, Piana è bravo ad anticiparlo favorendo l’intervento di Bellocci.

5′ punizione dalla trequarti per i locali messa in mezzo da Brentan; fallo in attacco fischiato a Pennington.

Liguri in tenuta bianca, con maniche rossoblù; padroni di casa in maglia e pantaloncini rossi e blu, calzettoni blu. Il vento soffia in favore dei vadesi.

Primo tempo

Le formazioni:

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Kebbeh, Antonelli, Berto; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Di Stefano, Pennington; Scotto.

A disposizione: Tirelli, Lunghi, Masala, Carboni, Corsinelli, Palazzo, Giorico, Ayman Sanat.

Allenatore: Alfonso Greco.

Vado (3-4-2-1): Bellocci; Gulinelli, Piana, Saltarelli; Lazzarini, Hamlili, Hergheligiu, De Rinaldis; Saiani, Ferro; Vita (cap.).

A disposizione: Calvani, Sala, Dellepiane, Carlini, Lischetti, Simonetta, Candiano, Ghezzi, Bruno, Rosa, Lionetti.

Allenatore: Giancarlo Riolfo.

Arbitro dell’incontro Francesco Aloise di Voghera, coadiuvato da Luca Bernasso di Milano e Gianluca Li Vigni di Seregno. Quarto uomo Michele Pasculli di Como, operatore FVS Massimiliano Cirillo di Roma 1.

Sassari. Tutto pronto al “Vanni Sanna” di Sassari per l’inizio di Torres contro Vado; si gioca in una giornata soleggiata e ventosa. Tanta curiosità verso il Vado visto l’esordio in panchina di mister Riolfo, ex tecnico anche dei sardi. C’è voglia di iniziare subito con il piede giusto ma, soprattutto, di dimostrare fin da subito di aver colto a pieno l’obiettivo: raggiungere la salvezza.

D’altronde, “Rio” ne ha già compiuta una nella scorsa stagione contro l’Imperia, ed è stato chiamato apposta proprio per questo suo traguardo. Tatticamente parlando, al momento il tecnico albenganese non ha apportato modifiche. I rossoblù vadesi, dopo un buon inizio di stagione, sono reduci da cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia.