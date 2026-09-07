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Il punto

Serie C, risultati e classifica dopo la 3^ giornata: il Vado rimane nella prima metà della graduatoria

Rossoblù sempre a quota 4 punti. Reggiana, Livorno, Spezia, Grosseto e Perugia allungano con 7 punti

Generico settembre 2026
Foto: Cristiano Forte, Vado F.C. 1913

Le prime cinque della classe cominciano ad andare in fuga. È questo il “verdetto” – se così si può chiamare – della terza giornata del Girone B di Serie C. Reggiana, Spezia, Perugia, Livorno e Grosseto vincono le rispettive partite e salgono a 7 punti in classifica. Il Vado – sconfitto proprio dalla Reggiana – rimane nel gruppone a 4 punti. Per la differenza reti, adesso i rossoblù sono al decimo posto.

Buone notizie per la squadra di Pastorino arrivano dal Campobasso, prossimo avversario del Vado. La squadra molisana ha perso la seconda partita consecutiva, stavolta per 2-4 in casa contro il Gubbio. Sconfitte anche le due avversarie dei rossoblù nelle prime due giornate: l’Atalanta Under 23 ha perso 1-0 contro il Livorno, così come la Pianese contro il Guidonia.

I risultati della 3^ giornata

Perugia 2-1 Pineto ; Livorno 1-0 Atalanta Under 23 ; Pescara 0-0 Ravenna, Reggiana 3-1 Vado, Grosseto 2-0 Torres, Sambenedettese 1-2 Spezia, Vis Pesaro 1-2 Ostiamare, Campobasso 2-4 Gubbio, Guidonia 1-0 Pianese, Latina 2-0 Forlì.

La classifica

Reggiana 7, Grosseto 7, Perugia 7, Spezia 7, Livorno 7, Guidonia 6, Ravenna 5, Forlì 4, Latina 4, Vado 4, Pescara 4, Campobasso 3, Ostiamare 3, Gubbio 3, Torres 3, Atalanta Under 23 3, Pineto 2, Sambenedettese 1, Vis Pesaro 1, Pianese 1.

Il prossimo turno

Sabato 12 settembre alle 15:00 Atalanta Under 23 – Pescara ; Vado – Campobasso

Sabato 12 settembre alle 18:00 Guidonia – Reggiana ; Pineto – Sambenedettese ; Spezia – Livorno

Sabato 12 settembre alle 21:00 Forlì – Vis Pesaro ; Gubbio – Latina ; Pianese – Grosseto

Domenica 13 settembre alle 15:00 Ravenna – Perugia ; Torres – Ostiamare

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