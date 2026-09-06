Serie C, il Vado paga la falsa partenza: la Reggiana vince 3-1 chiudendo il match nel primo quarto d’ora

REGGIANA (4′ Portanova, 7′ e 13′ Sipos) 3-1 VADO (33′ Carlini)

Un’ottima partenza stagionale, una falsa partenza nel primo match sulla carta proibitivo di questo campionato. Il Vado paga superficialità e leggerezza nei primi quindici minuti e la Reggiana chiude i conti prestissimo. Al Mapei Stadium finisce 3-1 e i tre gol granata sono tutti in avvio di partita. Prima Portanova al 4′, poi la doppietta di Sipos tra il 7′ e il 13′. Il terzo gol è il più elaborato, i primi due – simili – vedono la disattenzione di Piana e Saltarelli che in entrambi i casi non vedono l’avversario alle spalle. I rossoblù sono lunghi e scollati a metà campo in fase di non possesso, ma con la palla il Vado dimostra ancora una volta di saperci stare eccome in Serie C. La squadra di Pastorino è tutt’altro che timida anche contro una delle favorite del girone B e nel corso della partita ha diverse occasioni, soprattutto con Lionetti. Il gol del Vado porta però la firma di Cristian Carlini, fedelissimo del mister e all’esordio nel professionismo. Il suo mancino violento dal limite dell’area che prima colpisce la traversa e poi entra in rete è la nota più lieta del pomeriggio del Vado. I rossoblù rimangono dunque a 4 punti in classifica, la Reggiana scappa a quota 7 con Grosseto, Spezia e Livorno. Sabato prossimo la sfida al Campobasso, sconfitto ieri dal Gubbio.

Reggiana – Vado, la cronaca

90+5′ Finisce così al Mapei Stadium, la Reggiana vince 3-1 ma il Vado porta a casa un’altra prestazione di livello.

90+1′ Iniziano i cinque minuti di recupero con un destro al volo di Dellepiane da fuori area, conclusione sopra la traversa.

88′ Conclusione di Basili dal limite, Bellocci devia in corner.

83′ Cross teso di Portanova che attraversa l’area di rigore, nessun compagno arriva a colpire e si rimane sul 3-1.

78′ Ci prova Sipos da posizione defilata, Bellocci sul suo palo è attento e respinge.

77′ Ultimi cambi per Pastorino: entrano Vita e Dellepiane.

76′ Tiro di Hamlili dalla distanza, respinge la difesa della Reggiana.

74′ Fallo di Sipos su Piana, l’attaccante granata viene ammonito. Intanto ci sono problemi per Ghezzi, interviene lo staff medico.

71′ Esce Jonsson ed entra Crisetig nella Reggiana.

70′ Adesso il ritmo della gara si è notevolmente abbassato. In questo contesto è difficile immaginare una rimonta dei rossoblù.

66′ Contropiede della Reggiana, riceve Basili che entra in area, sterza e al momento del tiro viene anticipato dalla coraggiosa uscita di Bellocci. Il portiere rossoblù viene poi colpito dal giocatore granata che ha allungato il piede per arrivare sul pallone.

65′ Pasticcia la Reggiana nella propria area di rigore, un rimpallo favorisce Lischetti che calcia da posizione ravvicinata ma Furlani para e concede il corner.

63′ Doppio cambio nei rossoblù: Candiano al posto di Lionetti e Saiani al posto di Carlini.

62′ Poco Vado negli ultimi dieci minuti. La Reggiana sta provando ad addormentare la partita con il possesso palla, per difendere il doppio vantaggio.

60′ Primo cartellino giallo nel Vado, ammonito Piana per un fallo su Girma.

56′ Girma calcia in porta, Bellocci riesce a respingere con i pugni.

55′ Altro tentativo dalla distanza, stavolta da parte di Vallarelli ma l’esito è lo stesso. Intanto arriva il primo cambio per Pastorino: entra Hamlili al posto di De Rinaldis.

54′ Destro di Jonsson da lontanissimo, pallone sul fondo.

50′ Opportunità per il Vado: cross di Gulinelli, sul secondo palo arriva Lionetti che spedisce il pallone di pochissimo a lato.

49′ Grande lavoro di Lischetti che tante volte è venuto incontro ai compagni per mantenere il possesso palla. Rispetto a Vita sembra più coinvolto nella manovra, ma meno presente in area di rigore.

46′ Ricomincia in avanti il Vado. Propositivo Carlini sull’out di sinistra, pallone verso Simonetta che tenta un aggancio difficile e alla fine non riesce a difendere il possesso.

Si riparte con un cambio: entra Basili al posto di Bertagnoli nella Reggiana.

Secondo tempo

45+4′ Finisce una bella prima frazione al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa avanti ma il Vado è in partita. Servirà un grandissimo secondo tempo da parte dei rossoblù.

45+1′ Cross basso di Ghezzi, Lionetti prova ad arrivarci in spaccata ma per pochissimo manca l’appuntamento con il pallone. Ancora tre minuti alla fine del primo tempo.

45′ Il Vado sembra essersi risistemato anche in fase difensiva, mostrando più compattezza. I rossoblù hanno pagato la leggerezza in qualche situazione, ma nel complesso stanno disputando una buonissima gara.

42′ Ricordiamo che le due squadre hanno a disposizione le “card FVS” per poter chiedere all’arbitro di rivedere un episodio al monitor, nella speranza che il direttore di gara possa correggere la sua decisione. Il Vado ne ha utilizzate già due, la Reggiana una. In tutti e tre i casi l’arbitro ha confermato la sua decisione iniziale.

39′ Fallo di Girma su Lischetti: assegnato il primo cartellino della partita. Il Vado ha usato la card dell’FVS per chiedere il cartellino rosso ma l’arbitro è rimasto della sua decisione.

38′ Punizione da lontano calciata da Portanova, il pallone termina altissimo.

35′ La Reggiana chiede all’arbitro di rivedere l’azione utilizzando il check FVS, ma il gol è confermato.

33′ Gol pazzesco di Carlini! Mancino violentissimo dalla distanza, bacio alla traversa e palla in porta. Gol meritato per i rossoblù, 3-1.

30′ Giropalla del Vado nella trequarti avversaria, cross di Ghezzi e pallone allontanato: altro giro dalla bandierina per un buon Vado.

27′ Torna a farsi vedere la Reggiana con il tiro di Ponsi da fuori area, respinge Bellocci.

24′ Passivo pesante per il Vado che ha subito solo tre azioni ed è stato punito in tutti e tre i casi, pagando la troppa leggerezza in difesa. C’è stata però la reazione con ben cinque calci d’angolo consecutivi. Gioco ora interrotto per il cooling break.

23′ Ancora pericoloso il Vado con il tentativo di Hergeligiu in area di rigore, Furlan riesce a respingere.

20′ Occasione per il Vado! Traversone dalla sinistra, colpo di testa parato da Furlan, sulla ribattuta Lionetti colpisce la traversa. Momento positivo per i rossoblù.

19′ Chance per il Vado con un insidioso cross dalla sinistra, Lischetti viene però anticipato: la Reggiana concede il corner.

16′ Inizio di partita che ammazza psicologicamente il Vado. I rossoblù cercano comunque di farsi vedere in avanti ma faticano a mettere in moto Lischetti, spesso anticipato. Molto scollata a centrocampo la squadra di Pastorino quando perde il possesso.

13′ Arriva anche il tris della Reggiana. Pallone in verticale per Ponsi che prende il tempo sulla corsia di destra, poi cross basso in area per Sipos che trasforma. La rete era stata inizialmente annullata, poi la revisione dell’arbitro al monitor (grazie all’FVS) ha cambiato la decisione.

11′ Anche nell’azione del secondo gol Sipos ha preso il tempo nello spazio tra Piana e Saltarelli, abbastanza disorientati in questo avvio di partita. Peccato per il Vado che ora prova a reagire mostrandosi dall’altra parte con un cross di Ghezzi che però termina direttamente sul fondo.

7′ Arriva anche il raddoppio. Stavolta il cross proviene dalla destra, Sipos colpisce di testa e prende il palo, poi sulla ribattuta non sbaglia. 2-0 della Reggiana.

6′ Era stata una discreta partenza quella dei rossoblù. Molto superficiale però la squadra di Pastorino nell’azione del gol granata.

4′ Reggiana in vantaggio. Cross di Tripaldelli, pescato Portanova che sbuca alle spalle di Piana e Saltarelli – poco attenti – e di testa spedisce in porta. Subito 1-0.

2′ Il primo squillo è del Vado con un destro di De Rinaldis da fuori area. La conclusione è debole e larga.

Si comincia, il primo possesso è del Vado.

Primo tempo

Squadre in campo, tra poco si parte.

Reggiana – Vado, le formazioni

La Reggiana conferma gli stessi undici che hanno battuto il Gubbio, mentre il Vado cambia parecchio. Sette cambi rispetto all’ultima di campionato, quattro rispetto alla sconfitta con lo Spezia. Spicca l’esordio tra i professionisti di Cristian Carlini.

Reggiana (4-3-1-2): Furlan; Ponsi, Battistini, Bonetti, Tripaldelli; Jonsson, Vallarelli, Bertagnoli; Portanova; Sipos, Girma. A disposizione: Borriello, Sorzi, Crisetig, Rover, Cavion, Quaranta, Libutti, Basili, Cavaliere, Tessitori, Pasquoto, Enziwa, Lepri. Allenatore: Attilio Tesser.

Vado (3-4-2-1): Bellocci; Gulinelli, Piana, Saltarelli; Carlini, Hergeligiu, De Rinaldis, Ghezzi; Lionetti, Simonetta; Lischetti. A disposizione: Calvani, Sala, Dellepiane, Vita, Lazzarini, Candiano, Hamlili, Saiani, Bruno, Cernigoi, Rosa. Allenatore: Matteo Pastorino.

Reggiana – Vado, l’avvicinamento

Retrocessa contro neopromossa ma prima contro prima. L’inizio del campionato ha detto che il girone sembra essere equilibrato e l’avvio del Vado è stato positivo. Tuttavia, la trasferta contro la Reggiana è una delle sfide più proibitive del campionato. I rossoblù – sconfitti in Coppa dallo Spezia – devono ripartire dalla buona prestazione del Picco, dimenticando il risultato.

La formazione di Tesser ha pareggiato alla prima giornata contro il Ravenna, poi ha vinto alla seconda contro il Gubbio. Oggi vuole imprimere il suo status di favorita e ottenere il secondo successo consecutivo. Dovrà però perforare la miglior difesa dopo i primi 180 minuti di campionato: il Vado non ha ancora subito gol.