Serie C, quarta giornata di campionato: la cronaca di Vado-Campobasso

Vado 0 – Campobasso 1 (18′ Stoppa)

La cronaca minuto per minuto

42′ Veloce ripartenza ospite, Oliveira mette la palla rete ma l’urlo dei tifosi ospiti è strozzato dalla bandierina: fuorigioco.

41′ Lazzarini imbecca Ferro in area, girata da posizione ravvicinata, facile la presa di Spurio.

38′ Celesia non ce la fa a proseguire, al suo posto entra Corbo.

36′ punizione per il Vado, Candiano mette in mezzo, la difesa allontana. L’azione prosegue, Ferro viene fermato in area.

Attimi di apprensione per un giocatore del Campobasso rimasto a terra nella propria metà campo dopo un colpo alla testa. Si tratta di Celesia. Viene soccorso prontamente e si rialza tra gli applausi. Dopo 5 minuti di sosta si riprende.

28′ Rapido ribaltamento di fronte, Bellocci deve uscire coi piedi e mandare in angolo per anticipare Gargiulo.

Durante il cooling break il presidente Tarabotto invita a gran voce i suoi giocatori a concludere in porta.

23′ Cross dalla destra di Cristallo sul secondo palo per Stoppa che controlla, il suo tentativo non impensierisce Bellocci.

21′ Fino a questo momento si era giocato senza l’ausilio del FVS. Ora lo speaker annuncia che è funzionante.

19′ Un minuto più tardi, dalla stessa posizione del goal, ci prova Gargiulo col sinistro: sul fondo.

18′ Campobasso in vantaggio! Stoppa dal limite dell’area con un destro rasoterra ad incrociare infila la sfera alla destra di Bellocci. 0-1

17′ Campobasso pericoloso con un tiro da posizione centrale di Bifulco che Bellocci respinge coi pugni. Palla a Oliveira, da questi a Stoppa che centra la traversa ma l’azione era irregolare per fuorigioco.

14′ Azione prolungata del Vado, cross da destra di Ferro che nessuno raccoglie, la palla giunge a Hamlili che prova la conclusione di precisione, alta di poco.

11′ Vita prova il sinistro da fuori area, alto.

Primi dieci minuti con frequenti ribaltamenti di fronte ma tentativi velleitari da entrambe le parti.

Giornata calda e soleggiata. Si gioca davanti a circa duecentocinquanta spettatori, con oltre un centinaio di tifosi del lupo in curva con bandiere e striscioni che sostengono incessantemente la squadra molisana.

1′ Fischio d’inizio. Si parte alle 15,01. Vado in completo scuro, ospiti in tenuta bianca con banda verticale rossoblù.

Primo tempo

Vado (3-5-2): 22 Bellocci; 17 Lazzarini, 18 Piana, 5 Saltarelli; 32 Ghezzi, 28 Hamlili, 27 Hergheligiu, 25 Candiano, 29 Saiani; 31 Ferro, 11 Vita.

A disposizione: 1 Calvani, 16 Sala, 2 Dellepiane, 14 Gulinelli, 21 Di Munno, 99 Lionetti, 20 De Rinaldis, 3 Carlini, 10 Simonetta, 81 Agostino, 97 Rosa, 39 Malanca, 80 Bruno, 95 Cernigoi. Allenatore: Matteo Pastorino.

Campobasso (4-3-1-2): 1 Spurio; 30 Coccia, 4 Celesia, 2 Papini, 27 Cristallo; 18 Pierno, 34 Agazzi, 5 Gargiulo; 10 Stoppa; 7 Oliveira Prado, 14 Bifulco (cap.).

A disposizione: 22 Apsits, 50 Muzi, 8 Di Vico, 11 Carfora, 23 Pellitteri, 28 Maisto, 19 Blasi, 33 Capoferri, 70 Leonardi, 77 Aragona, 94 Galeandro, 95 Corbo.

Allenatore: Devis Mangia.

Arbitro: Andrea Terribile (Bassano del Grappa). Assistenti: Daniele Antonicelli (Milano) e Matteo Pastori (Busto Arsizio). Quarto ufficiale: Cosimo Papi (Prato). Operatore FVS: Umberto Galasso (Torino).

Sestri Levante. Nelle prime tre giornate di campionato, il Vado ha ottenuto tre differenti risultati: un successo con l’Atalanta U23, un pareggio con la Pianese, una sconfitta con la Reggiana.

Oggi pomeriggio al “Sivori” i rossoblù ospitano il Campobasso, una squadra che, dopo aver debuttato con un successo sulla Pianese, è stata battuta di misura dallo Spezia e, la scorsa settimana, è caduta sul campo di casa per mano del Gubbio.

Pastorino deve fare a meno di Lischetti per un lieve infortunio; ritrova Di Munno e Malanca che però non sono ancora pienamente recuperati.