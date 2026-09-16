Serie C, Livorno-Vado LIVE: rossoblù alla prima senza mister Pastorino

Livorno 1 (6′ Malagrida) – Vado 2 (12′ Vita rig., 21′ Ferro)

49′ Livorno in attacco. Bella chiusura di Piana in scivolata su Calabrò in area.

46′ Si riparte. Calabrò al posto di Malagrida nel Livorno. Dentro anche Bonassi, out Menarini.

Secondo tempo

45’+5 Finisce qui il primo tempo.

45’+4 Ultimo assalto del Livorno. Cross in mezzo, Piana colpisce. Poi, Sala in uscita blocca in due tempi

45’+3 Ripartenza del Vado, Ferro prova a premiare di tacco l’inserimento di De Rinaldis ma la difesa amaranto legge il passaggio.

Quattro minuti di recupero.

45′ Aggancio magistrale di Ferro che elude l’intervento di un paio di avversari. Lancia poi Vita che entra in area palla al piede. Conclusione deviata però in calcio d’angolo. Chiude in avanti il Vado. Nulla di fatto però a seguito del corner.

43′ Ancora Sala! Aramu calcia bene la punizione verso l’incrocio alla sua destra. L’estremo difensore in tuffo respinge.

42′ Fallo di Hamlili su Aramu da dietro. Ammonito il centrocampista rossoblù.

40′ Sala salva il Vado! Colpo di testa ravvicinato di Malagrida. Il portiere si tuffa e respinge. Poi, il pallone viene rimesso al centro ma la difesa vadese riesce a liberare evitando il tentativo di battuta a rete di Mancini.

36′ Fallo di reazione di Malagrida su Di Munno, ammonito.

35′ Cross di Malagrida per Mawete, pallone però sul fondo. L’attaccante arriva in ritardo nei pressi del secondo palo.

31′ Djidji esce per un problema fisico, entra Bachini.

29′ Ancora un’imprecisione dei centrali del Livorno. Pittino colpisce di testa all’indietro, Djidji si fa superare da Vita ma il portiere Martinez toglie da qualsiasi imbarazzo la retroguardia labronica.

21′ Vantaggio del Vado! Ferro aggira ancora una volta Pittino. Da appena dentro l’area, calcia a incrociare battendo Martinez.

12′ Vita spiazza il portiere! 1 a 1! L’attaccante questa volta non sbaglia, facendosi perdonare l’errore dal dischetto contro il Campobasso.

10′ Rigore per il Vado, Ferro sbuca alle spalle di Pittino e si presenta a tu per tu con il portiere Martinez, che lo stende in tuffo.

6′ Lorenzo Malagrida fa goal! Il giocatore di Pietra Ligure calcia un bolide da appena dentro l’area sotto all’incrocio. Per lui anche trascorsi nelle giovanili vadesi prima del passaggio alla Sampdoria.

2′ Rigore per il Livorno, poi revocato! Piana calcia il pallone per rinviarlo. Saltarelli ha il braccio alzato e il pallone gli sbatte sulla mano. Il Vado chiama l’FVS (mini VAR a chiamata della Serie C) e l’arbitro cambia idea. Non aveva visto che il pallone era stato calciato da un compagno di Saltarelli. Sospiro di sollievo per i rossoblù.

1′ Inizia la partita. Vado in maglia bianca incaricato del calcio di inizio. Il Livorno di Cristiano Lucarelli con la classica maglietta amaranto. Nel Vado, esordio nel terzetto di difesa dell’ex Sampdoria Malanca. Titolare anche l’albisolese Carlini. In porta, torna l’esperto Sala.

Primo tempo

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Djidji , Pittino, Rizza; Arrigoni, Menarini; Mawete, Aramu, Malagrida; Mancini. A disposizione: Tani, Ciobanu, Gentile, Bachini, Bacciardi, Bonassi, Peralta, Gabbiani, Di Carmine, Malotti, Marinari, Haas, Veseli, Falasco, Calabrò. All. Lucarelli

Vado (3-5-2): Sala; Malanca, Piana, Saltarelli; Ghezzi, Hamlili, Di Munno, De Rinaldis, Carlini; Vita, Ferro. A disposizione: Calvani, Bellocci, Dellepiane, Simonetta, Gulinelli, Lazzarini, Candiano, Hergheligiu, Saiani, Bruno, Agostino, Cernigoi, Rosa, Lionetti. All. Annoni

Arbitro: Maccorin (sezione di Pordenone)