Serie C, il Vado accoglie Denis Hergheligiu e si prepara al match contro lo Spezia

Dopo un avvio confortante nel mondo della Serie C dato dal passaggio del turno in Coppa Italia (vittoria ai rigori contro l’Inter Under 23) e quattro punti in due giornate di campionato, il Vado si prepara al secondo turno della coppa di categoria. Domani, martedì 2 settembre alle ore 21, sfida di grande fascino al Picco contro lo Spezia. Gli aquilotti fino a pochi anni fa militavano in Serie A.

Ma non si ferma nemmeno il mercato dei rossoblù. Arriva a titolo definitivo dall’Union Brescia di Denis Hergheligiu, centrocampista rumeno classe 1999 reduce dall’esperienza con la maglia del Latina nella stagione 2025/26.

Cresce nel settore giovanile dell’Atalanta, per poi approdare nel 2017 alla Feralpisalò, club nel quale milita per ben otto stagioni, centrando anche la promozione in Serie B nel 2023.

Centrocampista d’esperienza in grado di unire qualità e quantità, Denis ha collezionato in carriera ben 200 presenze tra Serie B e Serie C.