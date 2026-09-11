Serata di stelle dello sport ad Alassio: premiati i campioni della stagione 2025/2026

Alassio. Una grande festa dello sport, tra emozione, applausi e orgoglio per i risultati raggiunti. Si è svolta ieri sera, giovedì 10 settembre, in Piazza Partigiani, la tradizionale serata dedicata alle eccellenze dello sport alassino, che ha visto protagonisti ben 254 atleti che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025/2026.

La serata ha visto la partecipazione sul palco dell’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, insieme al sindaco Marco Melgrati, al consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, al delegato CONI di Savona Roberto Pizzorno, all’amministrtatore unico della società partecipata Gesco Gian Emanuele Fracchia ed è stata condotta dal dirigente comunale Francesco Parrella.

Al centro della serata l’Adelasia d’Argento, assegnata a 20 atleti che si sono distinti per i risultati conseguiti nel corso della stagione sportiva 2025/2026, raggiungendo traguardi di particolare rilievo nelle diverse discipline.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati Beatrice Vota, Gabriele Gagliolo, Giacomo Gandolfo e Davide Palumbo, distintisi nel nuoto con la prima squadra della Sezione Sportiva Gesco Nuoto Alassio; Alessio Amaritei, Gabriele Carbonaro, Irene Cosenza, Giovanni Crosa Di Vergagni, Nicolò De Falco, Dante Picciaia, Pietro Quartaro e Riad Rechidi, protagonisti nella Categoria Special della Gesco Nuoto Alassio; Giulia Ghiglione, salita sul podio nei giorni scorsi ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -48 kg di judo con Akiyama Settimo; Luca Giaimi, nato a Pietra Ligure e cresciuto nell’Unione Ciclistica Alassio, il quale sta proseguendo il suo percorso ai massimi livelli e ha conquistato a giugno il secondo posto ai Campionati Italiani di ciclismo 2026 nella prova a cronometro; Francesco Sibelli, Christian Natta e Davide Dallava, protagonisti della stagione nel motociclismo con l’A.S.D. Motoclub Alassio; e Samuele Iorio, Mattia Fornaro e Ismail El Mishbahi, che hanno raggiunto nuovi, eccezionali traguardi a livello internazionale negli sport da ring con l’A.S.D. Kombat Team.

Particolarmente significativa anche l’assegnazione di quattro Targhe, assegnate ad altrettanti protagonisti che si sono distinti nel corso della stagione. Il riconoscimento è andato a Luigi Binetti, campione di basket con i Liquid Old Boys Alassio nella categoria Over 55; a Sasha Mosso e Giulia Pivieri, del Kombat Team di Alassio; e alla squadra dell’A.S.D. Motoclub Alassio.

A completare la serata sono state le 230 Medaglie di Cristallo, consegnate ai giovani atleti alassini che hanno raggiunto importanti risultati nelle diverse discipline, portando avanti con impegno, passione e costanza la propria esperienza sportiva.

Gli atleti premiati rappresentano un ampio e articolato tessuto associativo che comprende Sezione Sportiva Gesco Nuoto Alassio, Akiyama Settimo, A.S.D. Motoclub Alassio, A.S.D. Kombat Team, A.S.D. Alassio Roller Academy, A.S.D. Pallacanestro Alassio, A.S.D. Move Up, A.S.D. Baia Alassio Auxilium, Alassio Wave Walking CNAM, A.S.D. Alassio Volley e CNAM Alassio, oltre ai Liquid Old Boys Alassio.

“È stata una serata partecipata e ricca di emozioni – dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – pensata per celebrare non soltanto i risultati ottenuti sui campi di gara, ma anche il lavoro quotidiano di società sportive, allenatori, tecnici e famiglie che accompagnano i giovani nel loro percorso. A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata inoltre la presenza, grazie alla sezione alassina dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport presieduta da Cristina Bosio, del Progetto Fiaccola U.N.V.S., la simbolica marcia che attraversa tredici Città italiane per promuovere i valori dello sport e il legame tra le diverse generazioni di sportivi”.