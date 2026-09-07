Serata di stelle dello sport ad Alassio: giovedì la celebrazione dei campioni

Ad Alassio torna il tradizionale appuntamento dedicato alle eccellenze dello sport cittadino. Giovedì 10 settembre, alle ore 21.00, Piazza Partigiani ospiterà una serata speciale dedicata ai ben 253 atleti alassini che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2025/2026, raggiungendo risultati significativi nelle diverse discipline e portando il nome di Alassio sui campi di gara nazionali e internazionali.

In questa edizione l’evento alassino accoglie inoltre il Progetto Fiaccola U.N.V.S., la simbolica marcia che attraversa tredici Città italiane per promuovere gli alti valori sportivi e trasmetterli tra generazioni.

Tra i riconoscimenti più attesi della serata vi sarà l’Adelasia d’argento, destinato agli atleti che si sono distinti per risultati di particolare rilievo, consolidando il proprio percorso sportivo ai massimi livelli. Saranno 20 quest’anno gli atleti premiati con tale riconoscimento.

Per il nuoto, nella prima squadra della Sezione Sportiva Gesco Nuoto Alassio, riceveranno l’Adelasia d’Argento Beatrice Vota, Gabriele Gagliolo, Giacomo Gandolfo e Davide Palumbo. Sempre nel nuoto, per la Categoria Special di Gesco Nuoto Alassio saranno premiati Alessio Amaritei, Gabriele Carbonaro, Irene Cosenza, Giovanni Crosa Di Vergagni, Nicolò De Falco, Dante Picciaia, Pietro Quartaro e Riad Rechidi.

Nel Judo il riconoscimento andrà a Giulia Ghiglione, in rappresentanza di Akiyama Settimo, mentre nel Ciclismo sarà premiato il campione Luca Giaimi.

Per il Motociclismo, l’Adelasia d’Argento sarà assegnata a Francesco Sibelli, Christian Natta e Davide Dallava, dell’A.S.D. Motoclub Alassio.

Negli sport da ring, infine, saranno premiati Samuele Iorio, Mattia Fornaro e Ismail El Mishbahi, dell’A.S.D. Kombat Team.

La serata prevede inoltre la consegna di quattro Targhe, destinate ad altrettanti protagonisti dello sport alassino che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione.

A completare il quadro dei riconoscimenti saranno ben 229 Medaglie di Cristallo, assegnate ai giovani atleti alassini che, con impegno, passione e costanza, hanno raggiunto importanti risultati nelle diverse discipline sportive.

Gli atleti premiati rappresentano un ampio e articolato tessuto associativo, che comprende le società già citate e inoltre A.S.D. Alassio Roller, A.S.D. Pallacanestro Alassio, A.S.D. Move Up, A.S.D. Baia Alassio Auxilium, Alassio Wave Walking CNAM, A.S.D. Alassio Volley e CNAM Alassio.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: “Ogni anno è una grande gioia realizzare questa serata, che rappresenta un’occasione per celebrare insieme a tutta la nostra comunità i nostri talentuosi atleti e, con loro, l’intero movimento sportivo alassino. Un movimento che, attraverso l’impegno delle società, degli allenatori, dei tecnici e delle famiglie, sostiene il raggiungimento di risultati straordinari di cui siamo orgogliosi e contribuisce a far crescere la cultura dello sport nella nostra città. Credo che non ci sia niente di più bello che poter festeggiare queste centinaia di giovani che, attraverso la pratica sportiva, fanno propri e portano avanti valori fondamentali come l’impegno, la disciplina, la passione, il rispetto e lo spirito di squadra. In questo percorso è importante anche il contributo dell’UNVS, che con la sua presenza e la sua attività contribuisce a mantenere vivo il legame tra le generazioni di sportivi, promuovendo la storia, i protagonisti e i valori dello sport”.