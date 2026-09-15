Seconda Categoria 2026/2027: ecco i gironi A e B

I comitati di Imperia e Savona hanno ufficializzato i gironi del campionato di Seconda Categoria. Sono sempre meno le realtà che partecipano ai tornei base della piramide calcistica. Nel 2015 aveva chiuso la Terza Categoria, quest’anno è ancora più evidente come l’organizzazione dei due gironi sia possibile grazie alle società più strutturate che allestiscono seconde squadre – qualcuno può però anche vederla diversamente, ovvero che queste squadre ancillari tolgono giocatori a eventuali realtà minori. Tra le novità, il debutto assoluto della San Michele in territorio ingauno. Per la prima volta con la seconda squadra partecipano Savona, Pontelungo e Veloce. Nuovo club a Rocchetta di Cairo: non c’è più la Rocchettese ma l’Asd Rocchetta.

Girone “A”

Albingaunia Sport Albenga U21, Bordighera Sant’Ampelio, Borghetto 1968, Camporosso sq. “B”, Carlin’s Boys A.S.D., Oneglia Calcio sq. “B”, Polisportiva Sanremo 2000, Pontelungo 1949 U21, Real Santo Stefano Calcio, Riva Ligure, San Bartolomeo Cervo, San Filippo Neri Albenga, San Michele Calcio Albenga.

Girone “B”

Bardineto, Borghetto 1968 sq. “B”, Carcarese U21, Giusvalla F.C., Mallare, Murialdo, Pallare Calcio, Plodio 1997, Rocchetta Calcio, Savona FBC 1907 sq. “B”, Spotornese Calcio, Veloce 1910 U21, Virtus Don Bosco