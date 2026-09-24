Sea & Rivers: a Celle, Finale e Varazze tre appuntamenti per contrastare l’abbandono dei rifiuti tra spiagge e fiumi

Celle Ligure/Finale Ligure/Varazze. Quattro appuntamenti tra spiagge e corsi d’acqua per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori. Venerdì 25 e sabato 26 settembre anche la Liguria sarà protagonista dei Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in tutta Italia e anche oltreconfine.

In Liguria si parte venerdì 25 settembre da Celle Ligure, con ritrovo in via Stefano Boagno 11, davanti al Comune, per un’attività dedicata alla pulizia della spiaggia.

Sabato 26 settembre saranno invece tre gli appuntamenti: a Genova Pegli, con ritrovo al belvedere sotto l’Arena degli Artisti, accanto alla foce del torrente Varenna; a Varazze, sulla spiaggia libera lato ponente, nella zona del porto; e a Finale Ligure, con partenza dal parcheggio della Lira per un intervento lungo il fiume Aquila.

“Sea & Rivers mette al centro il legame stretto tra la cura dei corsi d’acqua e la tutela del mare, un tema particolarmente importante per una regione come la Liguria – dichiara Ivan Vianello, referente regionale Plastic Free per la Liguria e coordinatore degli appuntamenti –. Con queste iniziative vogliamo coinvolgere cittadini e volontari in azioni concrete, ma soprattutto accrescere la consapevolezza sull’impatto che un rifiuto abbandonato può avere sugli ecosistemi. Prevenire la dispersione dei rifiuti resta il primo passo per proteggere davvero il nostro territorio”.

Gli fa eco Miriam Loverso, segretaria regionale Plastic Free: “Sea & Rivers si inserisce in un percorso costante di tutela e sensibilizzazione che l’associazione porta avanti sul territorio ligure, attraverso attività continuative in forte sinergia con volontari, associazioni locali e istituzioni. Ogni evento è per noi l’occasione per rinnovare un lavoro che non si esaurisce in una singola giornata, ma che richiede cura e attenzione costanti nel tempo”.

Gli appuntamenti liguri si inseriscono nelle tre giornate nazionali dei Sea & Rivers, dal 25 al 27 settembre, che culmineranno domenica nella Giornata mondiale dei fiumi, la ricorrenza internazionale dedicata alla tutela dei corsi d’acqua. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all’iniziativa.