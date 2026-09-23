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Impatto

Scontro tra un’auto e uno scooter in corso Italia a Pietra Ligure: un ferito

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pietra Soccorso e la polizia locale

Generico settembre 2026

Pietra Ligure. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pietra Ligure.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18.20 in corso Italia, a poca distanza dalla “rotonda della Sati”, quando un’auto e uno scooter si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pietra Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno trasferito al pronto soccorso, in codice giallo, la giovane conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto anche la polizia locale di Pietra Ligure per i rilievi del casi.

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