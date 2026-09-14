Scontro frontale tra due motocicli a Finale Ligure, tre feriti

Finale Ligure. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Finale Ligure.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato uno scontro frontale tra due motocicli lungo il tratto di via Torino. Ancora da accertare le cause esatte dell’impatto tra i due mezzi in trasito in direzioni opposte.

In tutto tre le persone rimaste ferite a seguito del sinistro e della successiva caduta a terra sull’asfalto.

Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca finalese e il 118: per i feriti coinvolti, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasporto all’ospedale Sana Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le loro condizioni non sono giudicate gravi: non hanno riportato traumi e/o lesioni significative.