Scontro frontale sulla provinciale a Murialdo, un ferito grave: attivato l’elisoccorso

Murialdo. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale a Murialdo, lungo la tratta che si collega con Millesimo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 20, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e una moto: ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi il centauro, finito a terra lungo la carreggiata.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Murialdo e dell’automedica del 118: le condizioni del motociclista sarebbero molto gravi a seguito dei traumi riportati nella dinamica del sinistro. Per questo è stato attivato l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause esatte dello schianto.