Scontro camion-auto in A10, incidente mortale: una vittima e chilometri di code

Agg. ore 12: L’autostrada è stata riaperta, ma permangono ancora code a disagi nel tratto dove si è verificato l’incidente mortale, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione Francia.

Finale-Pietra. Esito drammatico per l’incidente avvenuto nella mattinata odierna (22 settembre), in A10, tra Finale Ligure e Pietra Ligure: una persona, un uomo di 78 anni, è deceduta.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 9,30, al km 66+500, in direzione Ventimiglia, e il tratto è stato chiuso temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Stando a quanto ricostruito, un camion si è ribaltato al centro della carreggiata dopo uno scontro con un’auto (un tamponamento), ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.

Sul posto: tre ambulanze, della Croce Bianca di Spotorno e due della Croce Bianca di Finale, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Altre due persone ferite: l’autista del camion, che ha riportato ferite lievi e l’altra persona che si trovava nell’auto, accompagnata in codice giallo in ospedale.

Sul tratto si è formata una coda di circa 10 km (nel momento in cui scriviamo) tra Spotorno e Pietra Ligure.

A rendere ancora più difficile la situazione del traffico, si è verificato un altro incidente, sempre in A10, ma nell’imperiese: al km 121+291 tra Imperia Ovest e Arma Di Taggia, in direzione Ventimiglia.

E si segnalano rallentamenti per 1km anche tra Albenga e Andora, sempre in direzione Ventimiglia, causa lavori.