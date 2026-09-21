Schianto in A6, migliorano le condizioni del motociclista 50enne

Altare-Savona. Sono in progressivo miglioramento le condizioni del motociclista, M.M., del ’73, rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri sull’A6, tra Altare e il bivio A6/a10, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso sul suo quadro clinico, il centauro si trova ora ricoverato in osservazione, presso il reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale santa Corona di Pietra Ligure. Ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul resto del corpo, tuttavia l’evoluzione è considerata positiva dallo staff medico del nosocomio pietrese.

Per la giornata di domani, quindi, potrebbe essere sciolta la prognosi, con il motociclista ormai fuori pericolo di vita.

Il conducente, della moto, 50enne , è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso Grifo.

A causare lo schianto forse una improvvisa perdita di controllo del mezzo, ma gli accertamenti sono ancora in corso.