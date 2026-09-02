Savona, un residente di corso Ricci: “Camion pieni di carbone spesso senza telone di copertura”

Savona. Sono un residente di Corso Ricci, vorrei porre alla sua attenzione che ogni venti minuti circa dalla 6.30 del mattino fino a notte inoltrata transitano camions pieni di carbone provenienti dalla Val Bormida e diretti al porto di Savona.

Tali trasporti di carbone, come vedo dal mio terrazzino, sono spesso effettuati senza chiusura dal telone sicché al loro passaggio si spande nell’aria polvere di carbone in grande quantità, ed al mattino trovo i depositi della povere sia sulle finestre che sul terrazzo, polvere nera che occorre lavare spesso per poterla togliere. Mi chiedo cosa provochino tali polveri sottili ai polmoni e che quindi ci sia un problema sanitario collettivo.

Oltre a ciò, tenuto conto che il manto stradale è ammalorato, detti camions soprattutto quanto sono vuoti provocano rumore assordante in quanto i cassoni traballano pesantemente.

Sono tante le case esposte e tanti sono i cittadini interessati.

Possibile che nessuna autorità si sia posta il problema, che nessuno faccia gli opportuni controlli sia a livello di autotrasporto, sia a livello sanitario, sia a livello di rumore incessante che disturba il riposo dei cittadini?

Il Sindaco dove è, il Presidente della Provincia dove è, l’Asl dove è?

E soprattutto gli ambientalisti di Savona, che fine hanno fatto?