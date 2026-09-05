Savona, tris in entrata: ecco Jonathan e Manuel Cattaneo e Gabriele Gemetto

Savona. Dopo quello di Fresia, il Savona annuncia nuove mosse in entrate. È un triplo ingresso: Jonathan e Manuel Cattaneo e Gabriele Gemetto sono nuovi giocatori della squadra di Sarpero.

Il comunicato

Tre colpi di mercato interessanti per il Savona FBC, con un ottimo mix di freschezza giovanile, sostanza e duttilità tattica per rinforzare la rosa:

Gabriele Gemetto (Terzino Sinistro, classe 2007): Nonostante la giovanissima età, porta in dote un bagaglio formativo di rilievo. L’esperienza nell’Under 19 della Spal (2024/25) e il recente passaggio all’Imperia gli garantiscono già una buona abitudine a contesti competitivi e alle pressioni della categoria.

Jonathan Cattaneo

Elemento di qualità ed esperienza, formatosi nel vivaio della Pro Sesto per poi fare la gavetta tra Promozione, Eccellenza e Serie D. Le due stagioni con la maglia del Fanfulla in Serie D confermano il suo valore in categorie superiori

Manuel Cattaneo (Terzino): Giocatore solido per la corsia esterna con una formazione giovanile importante tra Cimiano, Pro Sesto e Casatese (con la quale ha collezionato presenze in Serie D oltre alla Juniores Nazionale). Viene da due annate di continuità nel campionato di Promozione con Lesmo e Arcore.