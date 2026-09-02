Savona Street Fest, circa 12 mila presenze per la quinta edizione: “Un festival che continua a crescere insieme alla città”

Savona. Si è chiusa con circa 12 mila presenze complessive la quinta edizione del Savona Street Fest, che dal 28 al 30 agosto ha animato l’area del Prolungamento e di Piazzale Eroe dei Due Mondi con tre giornate dedicate a musica, sport, arte, cultura e partecipazione.

Un risultato che conferma la crescita di un festival nato nel 2022 dall’iniziativa di un gruppo di giovani savonesi e diventato, edizione dopo edizione, un appuntamento sempre più riconoscibile nel calendario cittadino.

Tutte e tre le serate hanno registrato una grande partecipazione, riuscendo a coinvolgere pubblici e generazioni differenti grazie a una proposta musicale volutamente eterogenea. Dal palco di venerdì con TÄRA e Leon Faun, passando per la serata rap di sabato con Dead Poets, Jack The Smoker e Dani Faiv, fino alla domenica dedicata alla musica elettronica con Dopamine e Cristina Lazic.

Ma anche quest’anno il Savona Street Fest non è stato soltanto musica. Oltre 100 persone hanno preso parte alle attività sportive tra basket, skate e la nuova 24 ore di beach volley (con il supporto dei Bagni Savona e Bagni Nilo), mentre workshop, street art, attività dedicate a bambini e bambine, talk e Street Dance Battle hanno accompagnato l’intero fine settimana. Complessivamente sono state circa 20 le associazioni e le realtà coinvolte nelle diverse attività del festival.

Grande risposta anche per una delle principali novità dell’edizione 2026: la nuova area street food realizzata insieme a STREEAT Food Truck Festival, che ha ampliato ulteriormente l’offerta del festival e accompagnato le attività dal pomeriggio fino alle serate.

Dietro alle circa 12 mila presenze rimane soprattutto il lavoro di oltre cento volontari e volontarie, protagonisti del Savona Street Fest durante tutto l’anno: dall’ideazione e dalla progettazione dell’evento fino all’allestimento e alla gestione delle diverse aree durante i tre giorni.

Il direttivo dell’Associazione Savona Street Fest, composto da Matilde Chizzola, Luca Burlando, Massimiliano Carpano, Elena Boero, Davide De Lorenzi e Michael Vacchino, dichiara: “Chiudiamo questa quinta edizione con una grande soddisfazione. Il Savona Street Fest continua a crescere anno dopo anno, non soltanto nei numeri, ma soprattutto nelle attività e nelle persone che riesce a coinvolgere. Le circa 12 mila presenze raccontano una parte di questo risultato; l’altra è rappresentata dalle oltre cento ragazze e ragazzi che hanno lavorato per mesi alla costruzione del festival, dalle associazioni che hanno partecipato e dalle tante realtà del territorio che continuano a credere in questo progetto. Anche quest’anno siamo riusciti a costruire tre giornate molto diverse tra loro, capaci di parlare a pubblici differenti e di riempire uno spazio della città con musica, sport, arte, cultura e socialità. Ed è probabilmente questa la cosa di cui siamo più orgogliosi: vedere un progetto nato cinque anni fa dall’iniziativa di un gruppo di giovani diventare qualcosa che appartiene sempre di più alla città”.

“Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari e le volontarie, alle associazioni, agli artisti, ai professionisti e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte. Tre giornate così complesse richiedono un enorme lavoro organizzativo e siamo particolarmente soddisfatti che l’intera manifestazione si sia svolta regolarmente e senza criticità. Grazie infine al Comune di Savona e a Giovani.Savona, a Fondazione De Mari, Fondazione Compagnia di San Paolo e alle tante attività e aziende del territorio che, ancora una volta, hanno scelto di sostenere il Savona Street Fest. Senza questa rete un evento gratuito di queste dimensioni non sarebbe possibile. Dopo cinque edizioni abbiamo ancora la sensazione che ci sia moltissimo da costruire. Questa edizione ci lascia nuove idee, nuovi stimoli e soprattutto la voglia di continuare a far crescere il Savona Street Fest insieme a Savona”.