Savona, spray al peperoncino in discoteca: scattano le procedure di sicurezza, caos nella notte in piazza Martiri

Savona. Uno spray al peperoncino, spruzzato durante una festa per studenti all’interno dell’Elite Club, avrebbe dato origine a momenti di agitazione proseguiti anche all’esterno del locale, in piazza Martiri della Libertà. Un episodio che nelle ultime ore ha suscitato attenzione dopo la diffusione sui social di un video registrato da un residente.

Le immagini, pubblicate su Facebook nella giornata di ieri, mostrano numerosi giovani correre e gridare nella piazza, nel cuore della notte. Una scena che ha comprensibilmente allarmato i residenti, svegliati dal trambusto, ma che da sola non consente di ricostruire con certezza quanto accaduto né di parlare di uno scontro generalizzato.

Tutto sarebbe iniziato all’interno dell’Elite Club, dove sabato sera era in corso una festa riservata agli studenti delle scuole savonesi, con accesso ai ragazzi di età superiore ai 16 anni e la partecipazione del cantante G.Mineiro. Secondo quanto appreso dai carabinieri, verso fine serata qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino in prossimità dell’ingresso, facendo scattare le procedure di sicurezza. Il personale del locale sarebbe intervenuto per gestire la situazione: “Abbiamo subito fermato la musica, acceso le luci e avvisato le forze dell’ordine e i soccorsi” spiega il titolare del locale, Deved Diesel.

I giovani sono stati fatti uscire dalla discoteca: a quel punto si sono riversati in piazza Martiri della Libertà, dove si sarebbero verificati momenti di confusione e discussioni tra alcuni ragazzi. È questa la fase ripresa dal video circolato sui social, nel quale si vedono persone correre e urlare.

“All’interno del locale c’erano solo ragazzi, nessun adulto, e ho rispettato la capienza – tiene a precisare il titolare – Inoltre l’agenzia che gestisce la sicurezza ha lavorato correttamente. Ma sono amareggiato perché quando organizzo iniziative per i ragazzi succedono queste cose”.

Le forze dell’ordine, allertate intorno alle 3.30, sono giunte sul posto circa 20 minuti dopo, ma al loro arrivo la discoteca era già chiusa e la situazione tranquilla. Gli accertamenti effettuati da IVG presso carabinieri e polizia non confermano quindi il quadro emerso sui social di una “maxi-rissa”. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, ma non risultano persone trasportate in ospedale. Al momento, inoltre, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non sono stati segnalati danneggiamenti collegati all’episodio.

L’episodio ha in ogni caso scatenato la reazioni dei residenti di quell’area, con diversi messaggi e commenti sui social per stigmatizzare l’accaduto. Una residente ad esempio ha raccontato di aver chiamato il 112 due volte, prima per segnalare alcuni ragazzi riversi sul prato della piazza, e poi per gli schiamazzi dell’episodio ripreso nel video. “Sono le 4.20, domani lavoro e mi trovo a scrivere questo post. Siamo stanchi” conclude amara.

Ma sono tanti i commenti al video da parte di residenti stufi della situazione. Nel mirino non solo la frequenza di episodi simili (in qualche caso identici: lo spray al peperoncino era già stato causa di disordini a inizio novembre 2025), ma anche e soprattutto le conseguenze sul riposo di chi vive in zona, sul decoro delle strade il giorno dopo le feste e sui danni ai veicoli parcheggiati. Il locale era già stato oggetto di un provvedimento di chiusura di 7 giorni lo scorso marzo proprio per queste ragioni.