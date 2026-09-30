Savona, sopralluogo a Palazzo della Rovere di Russo con Bucci, Paroli e Berta

Savona. Si è svolto questo pomeriggio, 30 settembre, un sopralluogo delle istituzioni a Palazzo della Rovere. Il sindaco di Savona, Marco Russo, con le assessore Becco e Negro, ha accompagnato il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, con le assessore Simona Ferro e Claudia Morich, il presidente di AdsP Matteo Paroli, con il direttore di scalo Paolo Canavese, e il vicepresidente di Camera di Commercio Alessandro Berta in una visita al cantiere di Palazzo della Rovere a circa un anno dalla sua annunciata conclusione.

La visita, che è durata un paio d’ore, ha consentito ai partecipanti di apprezzare l’enorme pregio del complesso, la complessità dei lavori in corso del valore di oltre 24 milioni di euro e la grande potenzialità degli spazi in via di recupero. Ma è stata anche l’occasione di approfondire le relazioni tra gli enti nella prospettiva di sviluppare le progettualità in via di elaborazione che saranno gestite dalla costituenda Fondazione di Palazzo della Rovere.

Si è condiviso che il valore dell’edificio merita una gestione di livello molto elevato che guardi al Nord Ovest e che, quindi, sappia coinvolgere le istituzioni in attività e progetti innovativi.