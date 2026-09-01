Savona set del videoclip di Gianna Nannini, Liguria Film Commission: “Città pronta ad accogliere produzioni di altissimo profilo”

Savona. La Liguria si conferma meta d’eccellenza per le produzioni audiovisive legate al mondo della musica e dello spettacolo. E Genova Liguria Film Commission “annuncia con orgoglio il supporto alle riprese del videoclip ufficiale di ‘Meraviglioso Errore’, il nuovo singolo di Gianna Nannini, realizzato nella cornice suggestiva della città di Savona“.

L’arrivo di Gianna Nannini e della troupe di ripresa sul territorio “rappresenta un’ulteriore conferma della validità del modello operativo di GLFC, capace di attrarre grandi progetti artistici idonei a generare un ritorno economico immediato per il tessuto locale e un’efficace promozione d’immagine della regione a livello nazionale e internazionale”.

Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission, ha dichiarato: “Ospitare un’icona della musica come Gianna Nannini e coordinare le riprese di ‘Meraviglioso Errore’ a Savona rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra Film Commission. Savona ha dimostrato ancora una volta di possedere una straordinaria versatilità scenografica, pronta ad accogliere produzioni di altissimo profilo“.

“Questo progetto dimostra come la collaborazione tra musica, cinema e territorio sia una leva strategica fondamentale: valorizzare le nostre città attraverso le immagini della grande musica italiana significa promuovere la Liguria con un linguaggio dinamico, capace di raggiungere un pubblico vasto e trasversale”.